I biscotti al cioccolato sono sicuramente i più apprezzati e gustati dai grandi ma soprattutto dai bambini. Sono adatti per una colazione nutriente e sfiziosa oppure per una merenda squisita ed energetica. Allietano le fredde giornate invernali e soddisfano piccoli ed innocenti capricci, donando attimi di immenso piacere.

Ma i biscotti non sono solo buoni da mangiare. Originali anche per un regalo gustoso, sono perfetti da proporre in varie occasioni a seconda della forma che si decide di dar loro: ad alberello o stellina per Natale, a cuore per la mamma o per il proprio innamorato o ancora modellando graziose bamboline per il compleanno della piccolina di casa.

Le ricette che li riguardano sono tante, ma come poter preparare dei biscotti deliziosi in maniera semplice e in pochi minuti? Sono sufficienti pochi ingredienti, che spesso si trovano senza difficoltà in dispensa e con i quali chiunque, anche chi è alle prime armi in cucina, può preparare dei biscotti che conquisteranno tutti.

Gli ingredienti che occorrono

70 g di fiocchi d’avena;

80 ml di latte;

3 cucchiai di cacao amaro;

45 g di burro;

1 cucchiaio di zucchero;

un pizzico di sale.

Ecco dei croccanti biscotti al cioccolato privi di farina e uova, pronti in 5 minuti senza cottura e talmente squisiti da scatenare il buonumore: procedimento

Questa ricetta propone biscotti da preparare anche all’ultimo momento, magari per ospiti inaspettati o per semplici sfizi da volersi togliere. È possibile dare sfogo ai propri desideri aggiungendo ingredienti in più, come delle mandorle a lamelle, della granella di nocciole o dei pinoli. Si possono anche utilizzare dei fiocchi di mais, meglio conosciuti come corn flakes. Insomma, ecco dei croccanti biscotti al cioccolato privi di farina e uova, pronti in 5 minuti senza cottura e talmente squisiti da scatenare il buonumore.

Per iniziare prendere un pentolino ed aggiungere latte, burro, zucchero, cacao amaro e sale. Mescolare accuratamente e di continuo per evitare la formazione di grumi, e continuare finché tutti gli ingredienti si saranno sciolti e ben amalgamati tra loro.

A questo punto mettere nel pentolino anche i fiocchi d’avena, e mescolare fin quando l’impasto risulterà omogeneo e i cereali completamente ricoperti dalla crema.

Prendere della carta forno, bagnarla, strizzarla per bene e ricoprire una teglia dai bordi alti. Posizionare lo stampino scelto direttamente nel tegame e versarci dentro due cucchiai di impasto. Procedere in questo modo fino a realizzare tanti biscotti quanti ne può contenere la teglia.

Una volta fatti i biscotti, inserire la teglia in frigorifero per 30 minuti o in congelatore per 15 minuti. Una volta induriti, saranno pronti per essere mangiati.

Una ricetta davvero semplice per sgranocchiare ottimi biscotti al cioccolato da soli o in compagnia e donare un pizzico di gioia.