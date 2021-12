Quando vogliamo cucinare un dolce, troviamo sempre ricette che richiedono burro a volontà, zucchero, farina o cioccolato. Ma in realtà per fare un ottimo dolce non è necessario tutto questo. Certo, sicuramente la grande quantità di burro renderà un dolce più invitante, ma troppo burro non è sempre una saggia idea. E allora ecco dei biscotti buonissimi, leggeri e salutari pronti in 20 minuti con solo 3 ingredienti. Però se amiamo cucinare, ogni tanto possiamo anche provare delle ricette nuove, ad esempio questa torta al cioccolato è senza farina e chi non la prova non sa cosa si perde.

Ma dimentichiamoci per un momento cioccolato, burro e zucchero e proviamo a fare questi deliziosi biscottini veramente salutari. Dei biscotti dal sapore unico, leggero e veramente buono.

Ecco dei biscotti buonissimi, leggeri e salutari pronti in 20 minuti con solo 3 ingredienti

Potrebbe sembrare una ricetta un po’ bizzarra e forse lo è, ma la resa finale è quella che conta. E questa qui è superba. Infatti possiamo fare dei biscotti buonissimi usando delle banane, fiocchi d’avena e dei mirtilli. Ingredienti lontanissimi da quelli che spesso usiamo per fare torte o biscotti. Eppure vengono dei biscotti perfetti da gustare a colazione, merenda o dopo cena.

Cosa ci serve per fare questi biscotti

Dunque come abbiamo accennato prima, gli ingredienti sono solo tre:

2 banane mature;

100 grammi di fiocchi d’avena;

80 grammi di mirtilli.

La prima cosa da fare è prendere le nostre due banane e rimuovere la buccia. La buccia possiamo buttarla oppure possiamo usarla come concime naturale, soprattutto se abbiamo un orto o un giardino. Prendiamo poi una forchetta e iniziamo a schiacciare le nostre due banane. Quello che dobbiamo ottenere sarà una specie di pasta compatta e morbida. Prendiamo ora i fiocchi d’avena, questi sono fantastici anche a colazione con uno yogurt 0% di grassi. Mettiamo i fiocchi in una ciotola e aggiungiamo le banane schiacciate.

Ora aggiungiamo nella stessa ciotola anche i mirtilli. Quindi mescoliamo per bene, fino a che non otteniamo un composto omogeneo. Facciamo attenzione a non rompere i mirtilli, quindi non mescoliamo con troppa veemenza.

Nel mentre accendiamo il forno a 180 gradi, così successivamente sarà caldo. Ora prendiamo una teglia e stendiamoci sopra un foglio da forno in silicone per pasticceria. Mettiamo sopra i nostri biscotti e mettiamo tutto in forno per 15 o 20 minuti. Controlliamo sempre la cottura per evitare che si brucino.

