L’inverno continua, ed ancora per un po’ saremo costretti a convivere con temperature difficili. E non siamo solo noi a soffrirne, ma anche i nostri animali domestici. Non vogliamo che patiscano inutilmente il freddo, soprattutto se sono costretti a stare all’aperto per lungo tempo. Vediamo quindi come fare: ecco degli utilissimi consigli per non far soffrire il freddo al nostro cane.

Le temperature basse

Quasi tutti i cani riescono a resistere fino a circa zero gradi. Quando si scende però le cose possono farsi un po’ preoccupanti. Se i cani sono di grossa taglia, con il pelo lungo, allora spesso non c’è problema. Se abbiamo un Husky o un San Bernardo, possiamo tranquillizzarci perché gestiscono molto bene le basse temperature.

I più piccolini e quelli con il pelo corto invece possono avere dei problemi. Per cui quando si va sotto zero, stiamo molto attenti. Se vediamo sintomi come tremori, debolezza, e guaiti, allora può darsi che il nostro cane stia patendo il freddo. Vediamo come evitarlo.

Le soluzioni

Il rimedio più ovvio è quello di farli restare a dormire in casa. Questo però non è fattibile per tutti, poiché c’è chi non ha zone della casa adibite per i cani.

Per i cani che dormono all’aperto, invece, si consiglia di aggiungere coperte calde al posto dove dormono. Così si evita che dormano troppo vicini al suolo e disperdano troppo calore. Se poi non basta, si potrebbe comprare qualche piccola stufetta elettrica apposta per le zone all’aperto. Ovviamente stiamo attenti a non posizionarla in un posto dove il cane si può bruciare per errore.

Inoltre, assicuriamoci che il cane sia sempre ben nutrito. Proprio come le persone, anche i cani hanno bisogno di nutrimento per bruciare calorie e scaldarsi. Infine, quando laviamo il nostro cane assicuriamoci di asciugarlo bene, per evitare che esca fuori bagnato e si ammali.

Ecco degli utilissimi consigli per non far soffrire il freddo al nostro cane. Seguiamoli e non avremo più preoccupazioni.