Ecco degli snack facilissimi da mangiare che hanno meno di 50 kcal perfetti per mantenere la linea perchè leggeri ma sazianti

Spesso siamo in crisi su cosa mangiare come spuntino. Abbiamo sicuramente bisogno di fare una pausa, sia durante la mattinata che a metà pomeriggio, per riuscire ad arrivare al pasto successivo senza troppa fame.

Gli spuntini sono importanti per questo motivo perché ci permettono di calmare l’ingordigia e quindi di non mangiare esageratamente a pranzo o a cena. Però bisogna anche fare attenzione perché spesso si rischia di cadere sui cosiddetti junk food, ovvero cibi troppo calorici per fermare la fame. Oppure si rischia anche di esagerare con le porzioni. Vediamo allora degli snack facilissimi da mangiare che hanno meno di 50 kcal perfetti per mantenere la linea perchè leggeri ma sazianti.

Se siamo amanti della verdura possiamo saziarci con due carote medie, mentre nel mondo dei carboidrati 2 crackers o 2 biscotti di riso non vanno oltre le 50 kcal

Solitamente si pensa che degli spuntini sani siano scomodi da portare al lavoro o in ufficio o da mangiare in viaggio, quindi ci si riversa sulle merendine in busta, su patatine, snack al cioccolato o biscotti. In realtà con la giusta organizzazione si può assolutamente unire al break degli alimenti sani e con pochissime calorie. Vediamo quali.

100 gr di yogurt 0% hanno solo 50 kcal. Questo significa che possiamo tranquillamente gustarci un vasetto di yogurt magro come spuntino, senza avere nessuna paura di ingrassare. Possiamo anche mixarlo con qualcosa in più, come frutta secca o frutta fresca senza superare le 100 kcal.

Anche 2 noci non superano le 50 kcal e al pari ci sono ben 12 pistacchi, oppure 7 mandorle. Basta portarli con noi in un sacchettino o in un piccolo contenitore e gustarceli quando abbiamo un attacco di fame in giro o in ufficio. Anche 1 scatoletta di tonno al naturale non supera le 50 kcal. Questi tipi di snack, come l’uovo sodo, sono fatti per le persone particolarmente attente al consumo di calorie e a quelle necessarie per allenarsi. Possono essere un break perfetto qualche ora prima dell’allenamento.

Se ci piace tanto la frutta fresca, metà banana non raggiunge le 50 kcal oppure circa 10 fragole medie (100 gr di fragole arrivano solo a 30 kcal). Questi frutti sono anche ricchissimi di fibre e quindi sono garanti di un senso di sazietà che ci permette di placare la fame giornaliera.

Se siamo degli amanti della verdura e amiamo degli spuntini neutri, non vanno oltre le 50 kcal 2 carote medie e circa 1 finocchio crudo intero. Mentre per quelli che non riescono mai ad abbandonare i carboidrati possiamo mangiare 2 crackers, oppure 1 wasa intero o 2 biscotti di riso per non superare le 50 kcal.

Per chi invece non sa proprio dire di no al dolce, 10 gr di cioccolato fondente vanno benissimo per uno snack al volo, che non ci fa rinunciare alla dolcezza.