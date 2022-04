Chi non ricorda la Topolino della Fiat? Anche se non è mai stato il nome ufficiale della vettura fu sempre chiamata in questo modo la prima Fiat 500. Inizialmente, però, doveva chiamarsi proprio “Topolino” sull’onda del successo del personaggio Disney. Era il 1936 ma questa automobile accompagnò gli italiani durante il periodo del secondo dopoguerra e per tutta la ricostruzione. Diventando, in breve, un vero e proprio mito. Simbolo di una Italia lanciata verso il suo definitivo sviluppo economico. Fu la prima auto Fiat senza strutture in legno a sostegno della carrozzeria e la sua linea tondeggiante e sbarazzina creò subito un alone di simpatia. E proprio per questo entrò e rimase nei cuori degli italiani. In nome di questo effetto nostalgia, in molti la sognano ancora, perciò ecco da quando torna la Fiat Topolino e che tipo di automobile sarà.

L’auto da guidare a partire dai 14 anni

Ancora non è certo se il nome della nuova vettura del gruppo Stellantis. Dovrebbe essere la sorella dell’Opel Rocks-e e della Citroën Ami. Un’auto che allargherebbe la gamma delle vetture del marchio con un ottimo rapporto qualità prezzo. Il passaggio del modello da Citroën ad Opel ha portato solo a cambi di loghi, di gradazioni di colore e ad un design diverso dei copricerchi. Ma si è limitato a questo.

Anche per la versione Fiat, quindi, il modello dovrebbe restare lo stesso con il cambio del solo nome in Topolino, sempre se questo sia il nome ufficiale che avrà la vettura.

Ecco da quando torna la Fiat Topolino per i nostalgici un nome che ha fatto la storia in un’auto nuova di zecca

Dovrebbe arrivare sul mercato già nel 2023 e si tratterà di un quadriciclo elettrico e biposto. Lungo 2,4 metri e dotato di 8 CV avrà 75 km di autonomia. Potrà essere guidato a partire dai 14 anni di età. Per i suoi limiti, in ogni caso, si tratta di un veicolo che sarà preposto per la sola circolazione dell’ambito urbano.

Indiscrezioni vogliono che solo per il mercato italiano la Topolino possa essere dotata di un tettuccio apribile in tela. Al posto di quello di vetro che già è in dotazione dei modelli Citroën e Opel. L’atipica vettura, che ha già ottenuto un discreto successo, quindi, presto sbarcherà sul mercato italiano marchiata Fiat. Con un nome che, già a suo tempo era stato usato per un’auto cittadina

Lettura consigliata

5 consigli su come risparmiare sull’assicurazione auto obbligatoria ottimizzando il bilancio familiare