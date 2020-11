Il comportamento degli animali è un insieme di fenomeni che appassiona moltissime persone. Non solamente studiosi, ma anche padroni di cani e gatti che comprendono l’importanza di conoscere gli atteggiamenti dei propri amici a quattro zampe.

La paura, l’ansia ma anche la gioia, sono tutti stati d’animo che, per forza di cose, l’animale esprime attraverso il comportamento. Saperlo decifrare, dunque, è vitale per conoscere e comprendere appieno il proprio cane.

Gli stati di agitazione

Così come accade nella nostra specie, anche nei cani il carattere dell’individuo è molto importante e modifica l’espressione degli stati d’animo. Sebbene vi siano delle razze che per natura sono più agitate di altri, ogni animale si distingue per il proprio atteggiamento.

Come esistono molti cani che abbaiano e si agitano per esprimere qualsiasi stato d’animo, altri sono molto più quieti e li si sente abbaiare solamente in rarissime occasioni.

Infatti, l’agitazione può essere espressa in vari modi. Dal non trovare una posizione per riposarsi al correre avanti e indietro per casa, ogni cane ha il proprio metodo per esprimerla. Il senso di irrequietezza nasce in genere quando il cane non sta bene.

Così come esprimono l’agitazione, i cani sono in grado di trasmettere il proprio senso di benessere e di calma. Dunque, ecco cosa vogliono dirci i cani quando si sdraiano sul fianco.

Agio e benessere

Osservando bene il nostro animale, dunque, oltre a saper individuare i campanelli di allarme, saremo anche in grado di notare quando si trova a suo agio in un luogo.

Innanzitutto, se il cane prende sonno, già potremo tranquillizzarci sul fatto che non si trovi in una situazione di disagio. Inoltre, se la posizione che sceglie per dormire è quella che lo vede poggiarsi sul fianco, sarà meglio segnarsi il posto in cui ci si trova.

Secondo gli esperti, infatti, questa posizione indica uno stato di assoluto benessere e calma. Non solo il nostro amico a quattro zampe sta dormendo, ma si sta serenamente riposando sentendosi al sicuro.

Di solito, infatti, l’unico posto in cui assume questa posizione è a casa. Nel caso si mettesse su un fianco in un altro posto, sarebbe una buona cosa ricordarsi di portarcelo spesso perché è un luogo che mette al cane sicurezza e tranquillità. Dunque ecco cosa vogliono dirci i cani quando si sdraiano sul fianco.