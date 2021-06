L’eredità della pandemia che certamente non supereremo nemmeno in tempi migliori e che sicuramente sarà un metodo che, rivelatosi efficace, ci porteremo negli anni a venire. Parliamo di smart working. Previsto da alcune realtà aziendali, in altre è un’eccezione riservata ai periodi di lockdown e in altre ancora una necessità se si vuole trascorrere qualche giornata di vacanza in periodi diversi dall’alta stagione.

Attenzione, però, ad evitare di incappare in inconvenienti che possono rendere rocambolesco il nostro tentativo di connessione sicura.

Ecco cosa verificare prima di prenotare casa per lavorare efficientemente da remoto anche in vacanza

Normalmente c’è, ma se scegliamo una casetta a ridosso di una caletta esclusiva, un po’ fuori dal circuito turistico, la cosiddetta copertura di rete wireless potrebbe fare le bizze.

E lì i nervi saltano perché non lo avevamo previsto e i tempi di consegna stringono.

Quindi, prima di prenotare, se portiamo al seguito un gruzzoletto di lavoro, sinceriamoci della copertura di rete. E quindi dell’eventuale possibilità di agganciarci al nostro dispositivo di telefonia mobile.

Le aree comuni

Il WI FI, nei vari residence e hotel è garantito normalmente, ma ripetiamo meglio chiedere prima. Altre volte c’è nelle cosiddette aree comuni – come ristoranti, salottini all’aperto, bordo piscina – e va bene. Ma teniamo anche in conto che possiamo incappare nelle ricorrenti bolle africane o in burrasche temporalesche.

Quindi chiediamo anche, per il primo caso, se c’è il servizio di aria condizionata. E nel secondo accertiamoci se le aree comuni sono sia all’esterno che al coperto, in soldoni se sono attrezzati per consentire lo smart warking.

Sono domande che possono stizzire i gestori perché di solito si tratta di servizi per così dire di serie. Ma non sempre è così.

Quindi per evitare ritardi o ancora peggio revoche nelle consegne e sfigurare con il capo, che a ragion veduta, potrebbe non crederci, è bene prevenire. E dunque tenere presente cosa verificare prima di prenotare casa per lavorare efficientemente da remoto anche in vacanza.

