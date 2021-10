Con l’arrivo dei primi freddi molti si preparano ad affrontare weekend casalinghi e al calduccio, trasformando i propri salotti in veri cinema.

Tutto molto più semplice ora che con Netflix, un servizio di streaming online, abbiamo praticamente qualsiasi film e serie a portata di click.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Quindi, i divani sono ordinati, i cuscini ben sprimacciati, i plaid pronti ad avvolgerci, il televisore sta scaldando i motori e nell’aria c’è un delizioso odore di popcorn.

Nella nostra mente, che gioisce perché è venerdì, è già tutto pronto per un weekend all’insegna di maratone televisive, scorpacciate di film, coccole e calore.

Ma ecco che si fa strada e s’illumina, come il miglior led di Natale, una domanda sospetta e fastidiosa: cosa vediamo su Netflix? Idee? Novità?

La ricerca potrebbe andare avanti per minuti che sembrano infiniti, ma forse non questa volta, perché nell’articolo di oggi daremo ai Lettori 3 fantastici suggerimenti.

Ecco cosa vedere su Netflix questo weekend, 3 nuovissimi film avvincenti ed emozionanti che ci terranno incollati al divano

Le new entry su Netflix sono davvero tante. Il catalogo, infatti, si è allungato con alcune nuove stagioni di serie molto attese come La casa di carta o You.

Oggi, però, focalizzeremo la nostra attenzione sulla sezione dei film per combattere l’indecisione ed evitare snervanti ricerche. Ma soprattutto per non ritardare neanche di un minuto il nostro weekend televisivo.

Siamo pronti? Premiamo play.

Un film da farfalle nello stomaco

Molti descrivono proprio così l’amore, quello intenso e da batticuore che ci fa sembrare di volare. Proprio come quello che travolge i due protagonisti di “Falling Inn Love-Ristrutturazione con amore”.

Si tratta di un film leggero e chiaramente romantico ma che non mancherà di farci scoppiare in qualche esilarante risata. Tra stupendi paesaggi neozelandesi e una vecchia locanda da sistemare, verremo trasportati in una magica atmosfera d’amore, amicizia e solidarietà.

Un film comico ma profondo

Un’altra proposta è il film “Pazzo per lei” anche questo sentimentale, più frizzantino e molto più indirizzato a farci sbellicare dalle risate.

Tuttavia, tra una risata e l’altra saremo spinti dai protagonisti di questa intensa storia d’amore e d’amicizia a fermarci a riflettere su alcuni temi importanti. Infatti, si tratta di un film che dà voce a chi spesso non ne ha e che ci farà conoscere alcune particolari dinamiche della psiche.

Un film drammatico e storico

Un altro film da poter vedere su Netflix durante questo weekend è “La battaglia dimenticata” a base di guerra, sangue e forti sentimenti.

All’apparenza potrebbe sembrare l’ennesimo film sulla Seconda Guerra Mondiale ma in realtà racconta di un evento dimenticato e sconosciuto a molti.

Siamo nel mezzo della Battaglia della Schelda, tra Belgio e Paesi Bassi, tra nazisti e resistenza, tra sconfitte e vittore. Noi spettatori conosceremo questa cruda e dolorosa realtà grazie alla storia dei tre ragazzi protagonisti, le cui vite sono destinate a intrecciarsi.

Ecco, allora, cosa vedere su Netflix questo weekend, 3 nuovissimi film avvincenti ed emozionanti che ci terranno incollati al divano.

Approfondimento

È difficile da credere ma con questo bellissimo film convinceremo chiunque ad adottare un cane.