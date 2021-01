Non si sta parlando di creme, sieri, detergenti o tonici, ma di tutt’altro. È un prodotto che va assolutamente messo sul viso durante l’inverno per evitare danni alla pelle. Nessuno desidera una brutta pelle, segnata da rughe o da macchie, ma tutti desiderano una pelle perfetta e giovane. Allora Ecco cosa usare e come fare per evitare i danni alla pelle durante l’inverno. Vediamo allora questo fantastico prodotto da usare tutto l’anno.

Come evitare i danni all’epidermide

L’importante prodotto da mettere sul viso durante l’inverno per evitare danni alla pelle è la crema solare. La protezione solare non va usata solo d’estate, ma bisogna usarla anche d’inverno. Anche se il sole non c’è i raggi ultravioletti passano attraverso le nuvole e colpiscono il viso danneggiandolo. Secondo un recente studio dell’Accademia Americana dei Dermatologi, l’incidenza sarebbe dell’80% nelle giornate nuvolose. La quale non è proprio una percentuale bassa. Per questo è importante allora prevenire rughe, macchie e nei casi peggiori il melanoma. Ed è possibile farlo usando la crema solare ogni mattina, anche d’inverno.

Ecco cosa usare e come fare per evitare i danni alla pelle durante l’inverno

Si consiglia una crema solare con Spf superiore al 30 da stendere su viso, mani e collo. Insomma sulle zone che si espongono al sole durante l’inverno. Se si usa il make-up, quindi fondotinta o altro, molti di questi presentano già al loro interno una protezione solare. Non solo il make-up, ma ormai anche molte creme idratanti hanno già al loro interno un SPF.

Se quindi ci si trucca con dei prodotti che hanno già uno schermo solare, o si una crema idratante con Spf, non sarà necessario usare un protezione solare. Per chi invece non usa questi prodotti, o li usa ma al loro interno non vi è la protezione UVA e UVB, allora bisogna usare una crema solare.

