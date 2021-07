Quando siamo a dieta, soprattutto nei primi tempi, è capitato di provare sensazioni fastidiose nello stomaco. Queste sono comunemente note come morsi della fame. I morsi della fame sono causati da forti contrazioni dello stomaco quando è vuoto. Il disagio è spesso accompagnato dal desiderio di mangiare. Nonostante la sensazione di fame, questi dolori non sempre indicano uno stomaco vuoto e un vero bisogno di mangiare. Possono essere causati anche dal fatto che il corpo è abituato a mangiare determinate quantità di cibo o in momenti specifici della giornata. E lo stomaco ce lo ricorda contraendosi. Ecco cosa tenere in tasca contro gli attacchi di fame durante una dieta.

La liquirizia

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La liquirizia è una pianta il cui estratto ha mille usi differenti, come nei dolci. per esempio. o nei profumi. Il suo sapore intenso deriva dalla radice di una pianta mediterranea, Glycyrrhiza glabra, che contiene una sostanza chimica nota come acido glicirretico. Uno studio (Armanini D. et al, 2003) ha dimostrato che l’assunzione di liquirizia di 3,5 grammi al giorno riduce il grasso corporeo fino al 4%.

I ricercatori hanno studiato l’effetto del consumo di liquirizia in 15 soggetti normopeso: 7 uomini di età compresa tra i 22 e i 26 anni e 8 donne tra i 21 e i 26 anni. I partecipanti hanno mangiato un prodotto commerciale, che conteneva più del 7% di acido glicirretico, ogni giorno per due mesi. Prima e dopo, i ricercatori hanno misurato la massa grassa corporea (BFM) e la percentuale di acqua corporea. L’indice di massa corporea (BMI) non ha mostrato modifiche, come la pressione sanguigna, mentre il grasso corporeo è diminuito in media dell’1,2%.

Ecco cosa tenere in tasca contro gli attacchi di fame durante una dieta

Una spiegazione alla riduzione della massa grassa corporea è, secondo i ricercatori, che il gusto forte della liquirizia sopprime l’appetito, dando un senso di sazietà. Poiché’ gli attacchi di fame possono essere particolarmente difficili da affrontare quando si sta cercando di seguire una dieta, ecco un modo per alleviare gli attacchi di fame e rimanere in linea con gli obiettivi che si intende raggiungere con il nuovo regime alimentare. Mangiare una caramella alla liquirizia consente di controllare i famosi attacchi di fame, dettati solitamente da nervosismo, ansia o noia. Perché la liquirizia dona un senso di sazietà importante anche se consumata in piccole quantità. Inoltre ci fornisce molte energie, permettendoci di aspettare ancora qualche ora prima di mangiare.

Attenzione alla quantità di liquirizia consumata

Un consumo eccessivo di liquirizia può’ avere un effetto negativo sulla pressione sanguigna e il ritmo cardiaco, aumentandolo. Per la maggior parte delle persone, la liquirizia è sicura se consumata in piccole quantità e per brevi periodi di tempo. Come sempre, soprattutto un’alimentazione sana ed esercizio fisico contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi di peso corporeo.