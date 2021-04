Ecco cosa succede se togliamo troppi carboidrati dalla dieta dimagrante

A primavera tutti vogliono dimagrire, dunque riducono l’apporto di carboidrati per perdere peso in poco tempo. Ma attenzione a escludere troppo i nutrienti importanti dalla nostra alimentazione. Troppi giorni di dieta detox a base di centrifughe, la paghiamo cara in termini di salute e benessere psicofisico.

Ecco cosa succede se eliminiamo troppi carboidrati dalla dieta dimagrante. I pareri degli esperti nutrizionisti sono raccolti dalla Redazione Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Perdiamo grasso o acqua?

Quando riduciamo l’apporto di carboidrati, perdiamo peso in poco tempo e certamente ci fa piacere. Ma attenzione, non si tratta di grasso, bensì di acqua. Il nostro corpo accumula carboidrati sotto forma di glicogeno.

Ogni grammo di pasta accumula da tre a quattro volte il suo peso in acqua. Dunque, non appena eliminiamo dal menù la pasta, iniziamo a utilizzare il nostro patrimonio glicogeno, vale a dire parti d’acqua.

Il cervello si stanca

Il nostro cervello è alimentato principalmente da carboidrati. Quando li eliminiamo bruscamente, il metabolismo dei grassi si blocca e il nostro cervello si annebbia.

I corpi chetonici, che sono tossici per l’organismo e riducono la massa magra perché bruciano i muscoli, entrano in circolo e si accumulano. Il cervello li utilizza lo stesso, ma con fatica.

Per questo motivo, quando siamo a dieta soffriamo di alito cattivo, nausea e insonnia. Inoltre, poiché i carboidrati inducono la sintesi della serotonina, anche il nostro benessere mentale peggiora. E ci ritroviamo insolitamente nervosi.

I carboidrati sono la fonte di energia primaria del nostro organismo. Sono il fulcro per tutti i tipi di esercizio, sia di resistenza che di potenza. Quando tagliamo troppo i carboidrati, la nostra energia diminuisce.

Altri alimenti prevedono un metabolismo più lungo e affaticano l’organismo. Ecco perché arriva una stanchezza cronica che non sappiamo spiegarci.

Anche la pancia diventa pigra

Il nostro organismo prospera grazie all’assunzione quotidiana di fibre, che si trovano naturalmente in frutta e verdura. Servono per stabilizzare il transito intestinale, i livelli di zucchero nel sangue. Nonché a ridurre il rischio di malattie croniche e di obesità.

I livelli di assunzione di riferimento di nutrienti di energia, per la popolazione italiana, hanno stabilito che i carboidrati dovrebbero costituire il 45% delle calorie totali della giornata. Se possiamo, mangiamo soprattutto quelli integrali. Ma non solo. Perché la fibra, in alcuni casi, impedisce l’assorbimento dei sali minerali.

Ecco spiegato, dunque, cosa succede se togliamo troppi carboidrati dalla dieta dimagrante.