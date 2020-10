Ecco cosa succede se ti siedi nell’acqua fredda al mattino. Ebbene, soprattutto durante i cambi di stagione, i viaggi di lavoro, i periodi di nervosismo, ci ritroviamo con la pancia gonfia, un senso di pesantezza e di malessere generalizzato. Che si accompagna alla nessuna voglia di ingerire farmaci o altri sbloccanti naturali.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa vi suggeriscono come fare per dare un eccellente sprint al nostro addome svogliato. Ma anche per eliminare la congestione nasale. E senza spendere soldi per acquistare tisane e pasticche che favoriscono il “transito”.

L’antica pratica del semicupio

Il semicupio è una immersione parziale del corpo, che si usava già nell’antica Grecia ed era una pratica quotidiana nella Roma degli Imperatori. C’erano vasche per praticarlo in tutte le Terme. Bisogna farlo mattino a digiuno, subito dopo il risveglio, nella maniera seguente.

Riempire d’acqua molto fredda una grossa bacinella da appoggiare su un piccolo tavolo, in modo che ci si possa stare seduti dentro. L’acqua non deve arrivare all’ombelico. Il primo giorno si deve restare così tre minuti, aumentando progressivamente fino a cinque minuti, senza mai oltrepassare questo limite.

La stagione fredda

Durante la stagione fredda, è consigliabile praticare il semicupio coprendo i piedi con un paio di calze di lana e il torace con un pullover. Le donne devono interrompere questa cura durante i giorni di malessere mensile.

Non si deve mai praticare il semicupio dopo aver mangiato. Non siamo in spiaggia. E ciò perché si rischia di vomitare quasi subito e di vanificare l’efficacia della cura. Il corpo, interamente stimolato per l’eliminazione, come durante le malattie, non sopporta l’ingestione.

Quando occorre acqua più calda

Ecco perché è importante sedersi nell’acqua fredda al mattino. Ma l’acqua del semicupio può essere anche tiepida e calda. Dipende dall’obiettivo da raggiungere.

Il semicupio caldo, infatti, è utile per curare le infiammazioni ginecologiche e richiede una posa di dieci minuti. Invece il bagno semicupio tiepido, sempre da dieci minuti, aiuta chi soffre di congestione o di irritazioni.