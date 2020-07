Ecco cosa succede se mangi zenzero ogni giorno. Il tuo corpo cambierà e i benefici si vedranno subito. Voglia di dimagrire? Ecco la soluzione per te. Non solo perdita di peso e addio senso di gonfiore, ma anche tanti benefici per il tuo corpo. Tutto questo si rinchiude in una radice: lo zenzero. Provate anche il bicarbonato per dimagrire facilmente. Clicca qui per saperne di più.

Lo zenzero contiene gingerolo, una sostanza bioattiva che aiuta a ridurre sintomi come nausea e vomito. Questa sostanza aiuta anche a ridurre il gonfiore delle articolazioni. Lo zenzero contiene anche lo shoagol, una sostanza con un effetto analgesico che aiuta anche contro il cancro e le malattie cardiache. Lo zingiberene, nello zenzero, è particolarmente buono per la digestione. Ma non solo: lo zenzero ha anche un effetto antidiabetico e migliora le funzioni cerebrali e il sistema immunitario. La radice magica che tutti stavamo aspettando.

Mangiare zenzero ogni giorno per un mese. Perché farlo?

Lo zenzero è una radice che si trova al supermercato. Per ottenere i benefici basterà tagliare un pezzetto di zenzero e versarlo nel vostro frullato mattutino. Per quello più audaci è possibile anche mangiarlo. Va però detto che il sapore è molto forte e non va ingerito, ma deve essere mangiato come se fosse una radice di liquirizia. Un’altra opzione è quella di mettere lo zenzero a bollire e con l’acqua farci una tisana.

Ma quali sono i benefici?

I benefici sono moltissimi. Partiamo dal primo che è quello antinfiammatorio. L’infiammazione nel corpo si riduce più velocemente se si mangia dello zenzero. Hai dolori muscolari o dolori agli arti? Mangiare zenzero può influire positivamente su questo aspetto. Il consumo quotidiano di zenzero attenua gradualmente il dolore. Mangiare zenzero ogni giorno fa molto bene ai movimenti intestinali. Soffri regolarmente di stitichezza? Allora questo potrebbe aiutarti. Abbassa il colesterolo. La quantità di trigliceridi nel sangue viene ridotta dalle sostanze contenute nello zenzero e infine rafforza il sistema immunitario.