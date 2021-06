Avere un congelatore a casa è un lusso che in pochi si possono permettere di avere. Noi comuni mortali, abbiamo un freezer disposto al di sopra del frigo, che ci semplifica la vita. Parliamo, infatti, del congelatore, che ci ha consentito di risparmiare tantissimi soldi nel corso del tempo.

Noi di ProiezionidiBorsa siamo sempre molto attenti alle questioni legate al risparmio. In questo articolo, infatti, diamo un consiglio molto importante al Lettore per risparmiare senza nemmeno rendersene conto. Tuttavia, non possiamo congelare tutto. Certo, carne e pesce li congeliamo senza problemi, ma le verdure? Ecco cosa succede se congeliamo le verdure e questo comune e straordinario alimento estivo.

Le verdure

Parlando in generale, le verdure si possono congelare. Non ci sono rischi organolettici nel congelare questo genere di prodotti, ma dobbiamo prestare estrema attenzione ad alcuni fattori

Infatti, per regola generale, possiamo dire che il grado di conservabilità di un alimento è dato da due fattori. In particolare, parliamo di acqua e di grasso. E più sono presenti in quantità nel prodotto meno questo si conserva.

Tuttavia, se un prodotto è pieno d’acqua è anche sbagliato congelarlo. D’altra parte, non vorremmo mai congelare dell’insalata. Perché però pensiamo di congelare altri prodotti? Vediamo ora un errore molto comune.

Come abbiamo capito, congelare le verdure è sicuramente una scelta che può provocare delle conseguenze poco piacevoli. Non solo per il nostro palato e per la preparazione dei nostri piatti preferiti, ma anche per la tenuta stessa degli ortaggi.

Tuttavia, c’è una verdura in particolare che dovremmo evitare assolutamente di congelare: i pomodori. Infatti, i pomodori, come le cipolle e i cetrioli sono tutti accomunati da una caratteristica in comune. Si tratta, cioè, di verdure e ortaggi ricchissimi di acqua. E questa loro composizione li fa espandere troppo quando li congeliamo. Di conseguenza, una volta poi scongelati si romperebbero tutti.