Ecco cosa succede al vostro corpo se non bevete acqua. Vi siete mai chiesti cosa succede al vostro corpo se non bevete acqua? Sappiamo sicuramente che l’acqua è il bene primario per noi esseri umani. Anche prima del cibo. Senza bere si può resistere al massimo 14 giorni, ma già dopo due iniziano i problemi fisici. Senza acqua il sangue diventa più denso e il cuore fa fatica a lavorare, raggiungendo il collasso. Quindi vediamo nello specifico perché è importante bere tanta acqua.

Senza ovviamente esagerare e quindi restare senza acqua per svariati giorni, già bere poca acqua può creare dei problemi al vostro corpo. L’acqua è fondamentale per il giusto funzionamento del nostro metabolismo. Infatti non bere acqua potrebbe causare spossatezza e stanchezza.

Pelle secca e labbra screpolate

Bere poca acqua può creare anche danni esteriori, non solo interiori. Infatti se non assumete un giusto quantitativo d’acqua la vostra pelle sarà secca e le vostre labbra saranno screpolate. Quindi potete usare tutti i prodotti per la pelle che volete, ma al primo posto per una pelle sana e luminosa è la corretta assunzione di acqua. Clicca qui per sapere come avere una pelle perfetta senza l’uso di creme. Poca acqua significa anche tanti sbalzi d’umore, a volte inspiegabili. Quindi se non volete essere irritabili e soprattutto se avete un partner litigare senza motivo, vi consigliamo di bere molta acqua. In questo modo non solo voi ne gioverete, ma anche la vostra vita di coppia.

Gonfiore in viso e sulle gambe

Ci sono magari delle giornate in cui vi guardate allo specchio e vi vedete un po’ più gonfie? E subito pensate a cosa avete mangiato la sera prima, se avete preso dei chili oppure se siete in fase mestruale. Ma a volte la risposta è più semplice: state bevendo poca acqua. Infatti bere poca acqua può causare gonfiore in viso e sulle gambe, rendendo queste ultime più pesanti e stanche.