Ecco cosa succede al nostro corpo se indossiamo ogni giorno i tacchi e perchè dovremmo preoccuparci

I nostri piedi sono la base sicura che ci permette di muoverci. In essi troviamo un appoggio che ci sostiene in qualsiasi attività svolgiamo. Prendersene cura e proteggerli diventa indispensabile. Sappiamo bene che è sufficiente una piccola vescica per darci seri problemi di movimento. Per questo motivo è molto importante scegliere la calzatura adatta.

Soprattutto se si passa molto tempo fuori casa, non si potrà indossare una scarpa qualunque. L’ideale sarebbe indossare calzature comode, che proteggono il piede. Purtroppo, però, le circostanze d’ufficio o gli incontri di lavoro spesso pretendono la scarpa elegante. In queste occasioni, le donne non hanno alcun dubbio e scelgono i tacchi. Ma ecco cosa succede al nostro corpo se indossiamo ogni giorno i tacchi e perché dovremmo preoccuparci.

In questo articolo scopriremo insieme quali patologie sono connesse all’uso eccessivo di questo tipo di calzatura. Ancora, vedremo singolarmente quali parti del piede vengono maggiormente interessate e perché.

Parte anteriore e dita

Una delle parti del piede maggiormente sollecitata dall’uso di tacchi è quella anteriore. In questi casi il metatarso si trova come dentro una morsa. Questa sezione del piede si trova schiacciata proprio perché i tacchi portano a spingere sulla punta. La conseguenza minore può essere il dolore alle dita. Nel peggiore dei casi può comparire una dolorosa metatarsalgia.

Per quanto riguarda le dita del piede, invece, ecco un’altra patologie comune a chi usa i tacchi alti. Si tratta dell’alluce valgo, che si traduce nella deviazione verso l’esterno della base. Al contempo la punta del dito grande si addossa alle altre. Ciò è dovuto, ovviamente, al fatto che con i tacchi le dita sono strette e spingono verso il basso. Secondo gli esperti, i tacchi alti provocherebbero il neuroma di Norton è composto da cisti che s’installano sul nervo tra le dita del piede e lo infiammano.

Se talloni e pianta non subiscono effetti negativi a causa dei tacchi, soffrono invece gambe e polpacci. Il piede è alla base della corretta circolazione perché svolge l’azione di pompa grazie al movimento. Infatti, il contatto con il suolo contrasta il ristagno dei liquidi e attiva vene e vasi linfatici.

Quando s’indossano i tacchi, però, quest’azione si interrompe. È così che ci si procura l’insufficienza venosa e di conseguenza compaiono le vene varicose. Ciò accade soprattutto con tacchi molto alti (più di 3,5 cm) e con le zeppe. Ecco perché quando si deve stare molto in piedi sarebbe meglio indossare scarpe basse. Per esempio, ecco i trucchi per indossare gli stivali al ginocchio e valorizzarli in modo elegante.