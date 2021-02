In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di un problema sempre più diffuso: la dipendenza dall’alcol. Spesso si inizia per gioco, per stare in compagnia e per “fare i grandi” quando si è più piccoli. In alcuni casi, però, questo gioco si trasforma in una dipendenza da cui è difficile uscire.

Gli esperti ritengono che l’alcol faccia male sempre e ad ogni età, ma ci sono tre fasi di vita in cui risulta particolarmente dannoso. Queste fasi sono la tarda adolescenza, la gravidanza e la terza età. Oggi, Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa ci concentreremo sulla prima di queste tre fasi, spiegando gli effetti dell’alcol sui giovani.

Ecco cosa succede a chi inizia a bere alcol prima dei 25 anni

Il Direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità Emanuele Scafato spiega l’importanza della prevenzione in questa fase di vita. Il Direttore afferma che la maturazione cerebrale si completa intorno ai 25 anni. Durante questa età, difatti, si passa da un approccio cognitivo emotivo ad uno razionale, proprio dell’età adulta.

L’alcol che si consuma tra la fase adolescenziale e quella che precede l’età adulta (dai 12 ai 25 anni) compromette lo sviluppo del cervello. In particolare, le facoltà che risentono maggiormente della compromissione sono l’orientamento e la memoria, fondamentali per il corretto sviluppo cognitivo della persona.

Qual è la dose consigliata in questa fase di vita?

I 25 anni, continua a spiegare il Direttore, rappresentano l’età di maggiore vulnerabilità cognitiva. È per questo che sino a questa fase di vita non si dovrebbero consumare alcolici o dovrebbe esserne consentito un uso moderato. Inoltre, anche l’assunzione regolare di sostanze alcolemiche in quantità moderate sembra provocare conseguenze altamente negative per il cervello del futuro adulto. Ecco cosa succede a chi inizia a bere alcol prima dei 25 anni ed ecco perché essere informati è estremamente importante per il nostro futuro.