Per ogni donna che ama sentirsi bella con i capelli in ordine, uno dei peggiori incubi sono proprio le doppie punte e in questi casi dobbiamo capire cosa stiamo sbagliando.

Ebbene si, le doppie punte sono un processo irreversibile del capello che tende a rovinarsi in determinate occasioni. Per questo motivo, dobbiamo assolutamente proteggere i capelli cercando di abituarci a non commettere errori comuni, facilmente evitabili.

Ecco cosa stiamo sbagliando se i nostri capelli hanno le doppie punte

In questi casi, lo stato di malessere dei capelli viene definito tricoptilosi. Consiste in una capigliatura che presenta capelli secchi e fragili che si spezzano o che si biforcano verso la fine creando quelle fastidiose doppie punte.

Questa condizione del capello non solo rovina la messa in piega, ma non aiuta neanche a mantenerla e questo fa in modo che si usi ripetutamente l’asciugacapelli per cercare di rimediare alle punte ribelli. Ed il continuo ed eccessivo utilizzo di asciugacapelli, piastre liscianti o arricciacapelli, porta inevitabilmente a danneggiarli più velocemente.

Oltre a delle condizioni termiche che sottoponiamo i capelli ogni volta che li asciughiamo in modo scorretto, possiamo danneggiarli anche con vari trattamenti chimici. Le tinte, le permanenti o i vari trattamenti che di sicuro non portano benefici ai capelli.

In entrambi i casi, gli strumenti di asciugatura e di messa in piega sono da utilizzare in modo coscienzioso senza esagerare con l’utilizzo di prodotti termo-protettivi soprattutto alla punte. Mentre in caso di trattamenti chimici, se non possiamo evitarli, si possono adottare soluzioni come ad esempio tinte biologiche o senza ammoniaca.

Nessuno potrebbe mai immaginare che la formazione delle doppie punte dipende da questo strumento e non solo

Dovremmo spazzolare i capelli lunghi almeno una volta al giorno per poterli districare dai nodi. Usare una spazzola energicamente potrebbe indebolire i capelli, annodandoli all’estremità dove i capelli sono assottigliati. Inoltre potrebbe inevitabilmente strapparli alla radice o spezzarli senza rendercene conto.

Anche una giusta dieta può influenzare la formazione delle doppie punte. L’organismo assorbendo i giusti alimenti, nutre dall’interno anche i nostri capelli rendendoli sani e forti. Per questo motivo bisogna assolutamente equilibrare la dita con cibi che aiutano a fortificare i capelli.