Chi ha scelto di condividere la propria vita con un gatto, sa bene che questi piccoli felini domestici cercano spesso di comunicare con noi.

Molte volte è davvero difficile interpretare le loro movenze e ci troviamo spesso a domandarci il significato di tante loro abitudini.

Quando però conosciamo alla perfezione il nostro piccolo amico a quattro zampe, riusciamo a capire perfettamente di cosa ha bisogno.

È molto importante conoscere il significato di alcuni atteggiamenti dei nostri animali. Questo ci aiuterà ad essere sempre pronti per qualsiasi evenienza e talvolta anche a salvargli la vita.

Quando notiamo comportamenti insoliti è sempre consigliato consultare il nostro veterinario che saprà sicuramente toglierci ogni dubbio. Ad esempio ecco cosa significa quando il gatto mette la coda in questo modo? Scopriamolo insieme.

La coda a sfinge, nascosta e curva

La posizione a sfinge prevede che la coda vada ad avvolgere le zampe anteriori. In questa posizione, il nostro gatto ci sta facendo capire che è totalmente rilassato e che a breve potrebbe addormentarsi.

Quando la tiene nascosta e cioè in mezzo alle gambe, è un segno che il nostro micio è molto spaventato.

Non sa bene come proteggersi e tenderà a nascondersi dove nessuno potrà trovarlo.

Quando il gatto litiga con un suo simile, con un cane o con qualche altro animale tenderà a tenere la sua coda curva e il pelo si drizzerà. Questo come sappiamo è un segno di rabbia ma anche di paura.

E se è in linea con il dorso, ad angolo retto?

Quando invece la tiene dritta ma contemporaneamente la muove, significa che è molto contento di vederci.

Se invece è posizionata in linea con il dorso è il segno che prova un certo interesse per qualcuno di nuovo in casa o per una situazione particolare.

E infine avremo notato spesso la posizione ad angolo retto. Cioè l’angolo che si crea tra il dorso e la sua coda dritta. In questo caso ciò che vuole farci capire è che ci sta salutando. Da lì a poco, a piccoli passi, comincerà ad avvicinarsi a noi per ricevere un po’ di coccole.

Ecco perciò svelato cosa significa quando il gatto mette la coda in questo modo.