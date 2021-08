Anche il nostro migliore amico a quattro zampe soffre il caldo. E ogni padrone cerca di aiutarlo a superare le giornate e le ore più afose. Nel regno degli umani uno dei modi usati per rinfrescarsi è bere una bevanda ghiacciata. Quindi si pensa che anche per i cani possa essere utile. Molti padroni usano distribuire cubetti di ghiaccio a fido. Può essere una splendida idea quella di mettere qualche cubetto di ghiaccio nella ciotola dell’acqua per mantenerla fresca. In questo modo l’acqua risulta più dissetante e appetibile. Molti cani, inoltre, amano prendere in bocca il ghiaccio e giocarci o masticarlo.

Ovviamente il cane non ha alcun problema a mangiare il ghiaccio, così come può bere acqua fredda. Tuttavia ci sono delle controindicazioni che, se non si sta attenti, possono danneggiare la sua salute. Infatti, ecco cosa si rischia a dare al cane cubetti di ghiaccio per rinfrescarlo. Di seguito qualche semplice precauzione che dobbiamo prendere col fine di sconfessare problemi intestinali e reazioni negative.

Come nell’uomo, anche negli animali alimenti troppo freddi possono causare congestioni, vomito o dolori intestinali. Quindi la prima cosa da fare prima di dare il ghiaccio al cane è testare la sua reazione. Ci sono casi in cui il cane, ma anche il gatto, possono essere infastiditi dall’alimento troppo freddo. È sempre meglio, quindi, non esagerare con le quantità.

È bene anche non somministrare ghiaccio al cane quando è molto accaldato o ha appena fatto movimento. Stessa cosa vale se si evidenziano sintomi del colpo di calore. Contrariamente potrebbe indurre il vomito o crampi allo stomaco. È importante anche che il cane non sia cucciolo. Spesso i giovani sono più irruenti e bevono o mangiano velocemente. Nel caso del ghiaccio questo potrebbe essere un pericolo per la loro salute.

Per quanto riguarda le accortezze nella somministrazione è bene non dare mai il ghiaccio intero. I cubetti, per la loro forma, rischiano di essere inghiottiti per intero. Ancora, il cane potrebbe scheggiarsi i denti masticandoli. Addirittura il contrasto tra il caldo della lingua del cane potrebbe far attaccare il cubetto. Quindi l’idea migliore è di triturare o spezzare grossolanamente i cubetti di ghiaccio. Mettiamoli in una ciotola con dell’acqua. Così il cane si divertirà nel cercare di prenderli oltre a rinfrescarsi.

