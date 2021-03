Ecco cosa si può fare usando lo yogurt con la banana, il kiwi, il limone, il miele e l’olio di cocco.

Lo yogurt è un prodotto caseario, un alimento sano e completo, che si ottiene da un processo di fermentazione del latte.

È un valido alleato del nostro benessere quotidiano, ricco di fermenti, vitamine, calcio e Sali minerali.

Lo yogurt è un ingrediente molto versatile, spesso utilizzato in cucina per ricette dolci e salate, è ricco di benefici e proprietà fondamentali per il nostro organismo.

È un vero toccasana per la salute dell’intestino, previene le infezioni, rafforza il sistema immunitario, previene l’osteoporosi, produce antibiotici naturali.

Lo yogurt però ha tante altre virtù, infatti contiene tante proprietà utili per la cura e la bellezza di pelle e capelli.

Lo yogurt bianco naturale è idratante, lenitivo, purificante, anti-age, in quanto il lattosio contenuto in esso penetra nei strati più profondi della pelle idratandola, rendendola più levigata e distesa.

Inoltre l’acido lattico è efficace nel contrastare l’azione dei radicali liberi.

Questo formidabile alimento è un’ottima base per creme e maschere di pelle, capelli e mani.

Ammorbidisce e illumina la pelle, restituisce l’energia persa causata dai danni del sole, smog e stress. Eccezionale come scrub ed esfoliante in quanto idrata la chioma rendendo i capelli nutriti e morbidi.

Le creme e le maschere allo yogurt sono molto semplici e veloci da realizzare in casa.

Esistono diverse varianti e tipologie di maschere realizzate con frutta, miele, verdure e oli.

Maschera al miele

Mescolare il contenuto di un vasetto di yogurt con un cucchiaio di miele. Applicare sul viso lasciare agire 15 minuti e risciacquare con un batuffolo intriso di acqua tiepida.

Oltre al miele si può aggiungere anche un cucchiaio di olio d’oliva.

Per una pelle purificata e luminosa ideale da effettuare una volta alla settimana.

Maschera al limone

Questa maschera purificante è ideale per pelli miste e grasse. Basta premere mezzo limone in un vasetto di yogurt, amalgamare bene, applicare sul viso massaggiando per stimolare la microcircolazione, lasciare agire 15 minuti e risciacquare con acqua.

Maschera al kiwi

Mescolare il contenuto di un vasetto di yogurt con pari quantità di kiwi, frullare ed applicare sul viso.

Il kiwi è ricco di vitamina C e vitamina E, ideali per contrastare le macchie causate dal sole , formidabile come antiossidante e per combattere l’acne.

Applicare sul viso in modo uniforme lasciare agire 20/30 minuti e sciacquare con acqua tiepida.

Maschera capelli con banana ed olio di cocco

Tagliare a pezzettini metà banana matura, ridurla in purea e versarla in metà vasetto di yogurt con un cucchiaio di olio di cocco.

Aumentare le dosi in base alla lunghezza dei propri capelli.

Lasciare agire la maschera per 20/30 minuti e sciacquare.

Questa maschera è un toccasana per capelli deboli, secchi e sfibrati rendendoli nutriti e idratati e brillanti.

Lo yogurt è eccezionale anche per lenire le scottature solari, per attenuare le macchie sulle mani, come balsamo labbra e struccante viso.