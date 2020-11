Magari si è andati al mercato e il nostro fruttivendolo di fiducia ci ha dato più banane del solito. Ma con tutte queste banane non ci si sa veramente che fare? Non bisogna temere, perché ogni cosa può essere riutilizza oppure consumata in modo diverso. Ecco cosa si può fare se si hanno troppe banane in casa.

Frullato di banana

La prima cosa ovviamente è mangiarla così com’è, oppure si può fare un bel frullato di banane. Basta infatti prendere del latte, un po’ di ghiaccio se si desidera, la banana e mettere tutto nel frullatore. E il fantastico frullato è stato creato. Il frullato si consigli di berlo circa a metà mattinata.

Oppure una bella torta

Infatti la banana è perfetta anche all’interno dei dolci. Ed è possibile fare una squisita torta. Quello che serve sono 3 banane, 200 grammi di farina 00, 30 grammi di miele, 100 grammi di burro, 50 ml di latte, succo di limone, lievito per dolci, zucchero. Tagliare una banana, metterla in una ciotola e inserire il succo di limone. Le altre due banane vanno tagliate e inserite una ciotola e con un frullatore ad immersione poi tritate.

In una ciotola mettere il burro, un cucchiaio di zucchero e lavorare con una frusta. Aggiungere poi il miele, poi le banane tritate e continuare a lavorare con la frusta, e dopo aggiungere il latte. Poi mettere il lievito nella farina e aggiungerli poi all’impasto che si sta lavorando. Mettere l’impasto su una teglia con della carta da forno, mettere le banane tagliate e poi mettere in forno a 180° per 40 minuti. Passati i minuti la torta sarà pronta e sarà bella croccante fuori e morbida dentro. Dunque ecco cosa si può fare se si hanno troppe banane in casa.

