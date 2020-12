Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo periodo dell’anno è famoso per una cosa in particolare. Il raffreddore. D’inverno, infatti, è davvero comune iniziare a starnutire e a sentire un lieve mal di testa. Ovviamente, tralasciando la preoccupazione che arriva con questi sintomi dato il periodo che il mondo sta vivendo, si tratta, in altri casi, di una situazione davvero comune. E lo è anche per i gatti. Questo animale, infatti, può prendere il raffreddore e, soprattutto, l’influenza.

A spiegare le cause, i sintomi e ciò che si deve fare è il medico veterinario Valerio Guiggi. Perciò, ecco cosa si dovrebbe sempre fare quando il gatto è raffreddato se si tiene alla sua salute.

Da cosa può dipendere il raffreddore?

Partiamo dal presupposto che, nel gergo medico, il raffreddore del gatto è indicato con il termine di rinotracheite infettiva felina. Si tratta di un raffreddore molto diverso da quell’uomo, perché è causato da un Herpesvirus, e non da un Rhynovirus, come per gli umani. I sintomi, però, sono molto simili a quelli che presenta l’uomo quando ha il raffreddore. L’animale, infatti, avrà molto muco, croste sotto al naso e forti difficoltà a respirare. Potrebbe, inoltre, rifiutare il cibo e presentare alcune linee di febbre.

Cosa fare dunque quando il gatto è raffreddato?

Di solito, quando il gatto ha il raffreddore, si va subito dal veterinario per avere di farmaci utili. Questi antibiotici renderanno le diffuse immunitarie dell’animale più forti, così da poter combattere il virus. Inoltre, si può ricorrere anche a dei rimedi naturali, come il miele, che il gatto può leccare per avere un po’ di sollievo. Ma ci sono altre cose che un padrone può fare per far guarire il proprio micio più in fretta. Si dovrebbe sempre coccolare il proprio gatto quando sta male, farlo divertire, trovare dei giochi da fare con lui. Infatti, in questo modo, i suoi livelli di stress caleranno e lui si riprenderà in un lampo!

Dunque, ecco cosa si dovrebbe sempre fare quando il gatto è raffreddato se si tiene alla sua salute. Dei semplici accorgimenti saranno fondamentali per il suo benessere!

