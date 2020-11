L’invalidità è una condizione di menomazione o deficit fisico che rende la vita di un individuo più difficile. Questa condizione è riconosciuta dall’ordinamento giuridico come presupposto, affinche’ lo Stato fornisca all’utente prestazioni economiche e sanitarie. Qualsiasi persona affetta da patologie che abbiano una certa rilevanza, può fare domanda per ottenere l’invalidità civile. In molti se lo stavano chiedendo, dunque ecco cosa serve per richiedere l’invalidità.

Cosa fare

La prima cosa da fare è recarsi dal proprio medico di base previo appuntamento. Questo perché il paziente e il medico di base devono elencare in un modulo le patologie di cui soffre il paziente. Oltre a questo, è necessario avere tutti i referti delle visite mediche che accertino la patologia.

Fino al 2009 la domanda andava presentata alla ASL di residenza. In virtù di una modifica normativa, dal 2010, la domanda insieme alla certificazione riconosciuta della patologia, va inviata in via telematica all’INPS. Rispettando le modalità stabilite dall’Ente, si può inoltrare la domanda tramite un Patronato o registrandosi all’INPS e seguendo la procedura.

Ecco cosa serve per richiedere l’invalidità

Il modulo compilato sarà inviato dal medico di base all’INPS. In un periodo che va dai 15 ai 30 giorni, arriverà una lettera spedita all’indirizzo della persona che ne ha fatto domanda. La lettera inviterà a presentarsi all’INPS, indicando il giorno e l’ora. Questo perché non è sufficiente che la patologia sia riconosciuta da uno specialista, l’invalidità civile deve necessariamente essere riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Come si calcola la percentuale di invalidità

Il parametro che calcola la percentuale di invalidità è costituito da un punteggio calcolato sulla base di elementi accertati. I medici fanno le loro valutazioni anche in base all’analisi delle condizioni fisiche della persona. La visita al paziente mira proprio a stabilire con quale percentuale di handicap la persona è costretta a vivere. I parametri più gravi sono poi evidenti quando l’handicap impedisce alla persona di lavorare, di vedere correttamente, di camminare ecc. In realtà, avviare il processo per richiedere l’invalidità è molto semplice, come è semplice ottenerla se il paziente ne ha diritto.