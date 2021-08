L’estate sta terminando e settembre è il mese che introduce l’autunno e durante il quale è possibile prepararsi per la stagione fredda su diversi ambiti. Uno fra questi, può essere la ricerca di piante e fiori tipiche per cominciare ad abbellire i nostri spazi esterni e piantare qualcosa.

Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo già spiegato come comportarci per avere finalmente delle piante rigogliose e sane in estate.

Nei prossimi paragrafi, invece, ecco cosa seminare in vaso a settembre per un balcone rigoglioso da far invidia a tutti. Sono piante che possono essere molto utili in cucina per preparare anche dei gustosi piatti, insaporendoli.

Praticamente, è come avere un piccolo orto in casa. Stiamo parlando, infatti, di 3 semplici vegetali da poter piantare tranquillamente a settembre in dei vasetti.

Il prezzemolo

Il primo è il prezzemolo che si può tranquillamente piantare già nelle prime settimane di settembre. Si può scegliere se trapiantarlo oppure seminarlo a righe o a buchette.

La cosa importate è mantenere il terreno umido. Inoltre, nel momento in cui le piante cominceranno a germinare, si devono diradare ad una distanza di 5 cm circa l’uno dall’altra. È fondamentale irrigare la pianta con costanza e raccoglierla con la giusta parsimonia.

Altra cosa molto importate è fare attenzione alle basse temperature. Infatti, appena comincia il freddo la si deve mettere dentro vicino ad una finestra in modo che possa ricevere sufficiente luce.

La rucola

La seconda pianta da sistemare in vaso a settembre è la rucola. È perfetta per chi è alla prime armi e si vuole mettere alla prova per capire se possiede il cosiddetto pollice verde.

Bisogna tenere presente che questa pianta va seminata a spaglio ovvero la semente si deve distribuire in modo omogeneo sulla superficie del suolo.

Poi la si deve annaffiare finché le piantine non cominceranno a germogliare e saranno abbastanza grandi per poterle raccoglierle. Un piccolo e utile trucchetto è quello di mischiare i semi con il terriccio in modo che il peso del suolo li tenga ben saldi. Facendo così si eviterà che i semi si spostino solo su di un lato del contenitore quando verranno annaffiati.

Ecco cosa seminare in vaso a settembre per un balcone rigoglioso da far invidia a tutti

La terza e ultima pianta da seminare in vaso a settembre è lo spinacio. Anche questa pianta è perfetta per chi è alle prime armi di giardinaggio. Come per il prezzemolo, valgono quasi le stesse indicazioni cioè lo si può coltivare (a spaglio o a righe) ma ciò che è importante è la distanza tra le piante dopo averle diradate.

Bisogna badare bene che le piantine di spinacio più vigorose stiano almeno a 7 cm di distanza l’uno dall’altro mentre quelle più deboli vanno tolte.

Inoltre, si devono annaffiare con costanza e fare attenzione quando si asportano. Il motivo è che bisogna prendere solo poche foglie per pianta così da poter avere continuamente foglie fino al termine della stagione.

