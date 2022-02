La lavatrice è quasi sicuramente l’elettrodomestico più utile della casa. Infatti, anche se molti concordano sul fatto che si potrebbe fare a meno del forno o della lavastoviglie il discorso cambia nel caso della lavatrice.

Lavare pochi piatti a mano dopo ogni pasto non è una fatica così insormontabile, al contrario lavare i panni potrebbe diventare davvero difficile.

Non si può immaginare di lavare delle lenzuola nella vasca o in una bacinella come facevano le nostre nonne.

Per schivare il problema in molti mettono mano al portafoglio e decidono di portarsi a casa questo elettrodomestico.

Ma per non fare errori durante l’acquisto sarà molto importante valutare attentamente la capacità del cestello e i programmi. Per risparmiare sulla bolletta, poi, sarà bene sfruttare al meglio la nostra lavatrice, senza commettere errori grossolani.

Ecco cosa sapere prima di scegliere la lavatrice più adatta per un bucato sempre fresco ma anche profumato e igienizzato

Uno dei fattori determinanti nella scelta della lavatrice è l’utilizzo che se ne farà. Sul mercato, infatti, esistono diverse tipologie di lavatrice con più o meno programmi.

I produttori di lavatrici si sono evoluti adattandosi ai tempi moderni. In passato per oggetti come le scarpe da ginnastica o l’abbigliamento sportivo si preferiva il lavaggio a mano. Oggi, invece, il tempo scarseggia e, anche in questo caso, si opterà per la lavatrice. Come si scriveva, le moderne lavatrici possiedono molti tipi di programmi, oggi si andrà a vedere i più interessanti.

Da un lato possiamo trovare un ciclo di lavaggio che limiterà la formazione delle pieghe, questo renderà molto più semplice la stiratura.

Per la lana, invece, non facciamoci scappare il programma che cerca di simulare il lavaggio a mano. In questo modo si ridurrà drasticamente il rischio di rovinare maglioni e, in generale, capi in lana.

Chi soffre di allergie o chi ha bambini in casa avrà necessità diverse rispetto ad altre persone. In questo caso si potrà scegliere una lavatrice con programmi appositi per i capi dei bambini. Verrà sfruttato il potere del vapore di entrare nei tessuti e igienizzare al massimo il capo. Ottimo anche per chi soffre di allergie, con questi programmi verranno eliminati la maggior parte di germi e batteri.

La sorpresa più gradita dagli amanti del blue jeans è legata ai programmi di lavaggio dedicati proprio a questo tessuto.

Così facendo si riuscirà a mantenere il jeans sempre blu limitando la formazione di righe bianche.

Con le moderne lavatrici, poi, si potrà procedere anche con il lavaggio di piumoni e piumini.

Capienza

Tra gli altri fattori che determinano la scelta della giusta lavatrice anche la capienza ha la sua importanza. Una volta scelta e portata a casa, tuttavia, non bisognerà dimenticare che la capienza non sarà la medesima per ogni tipologia di indumento. Infatti, meglio evitare di ammassare nel cestello capi in lana che hanno bisogno di molto spazio per girare al meglio.

Lo stesso discorso si potrà fare nel caso di lavaggi brevi dove si utilizzerà meno acqua e detersivo ma bisognerà caricare il cestello della metà. Ecco, quindi, cosa sapere prima di scegliere la lavatrice che ci permetterà di avere sempre un bucato impeccabile.