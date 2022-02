San Valentino è vicinissimo ormai e molti di noi si stanno chiedendo che cosa regalare al proprio partner. La scelta di cose da acquistare è molto ampia, ma capire i gusti della propria dolce metà rischia di essere difficile, anche dopo una lunga relazione.

Per questo, diamo qualche idea piuttosto originale e che può rendere felici un po’ tutti i palati, anche quelli più difficili da accontentare. Dunque, ecco cosa regalare a uomini e donne, per iniziare al meglio la festa di San Valentino.

I regali che possono piacere a tutti

Iniziamo dagli uomini, indicando un paio di cose che potrebbero essere di loro gradimento. Una prima idea potrebbe essere un set da degustazione.

Ci sono infatti in vendita in vari negozi specializzati dei kit dove si possono degustare diverse qualità di uno stesso cibo o bevanda. Ad esempio, esistono kit di questo tipo per la birra, il tè, o il formaggio. Tutto ciò che ci serve sapere è che cosa ama mangiare il fidanzato o il marito e potremo farlo contento con questo semplice regalo.

Un altro regalo che può essere apprezzato da una varietà di uomini è legato all’elettronica. Infatti, in genere gli uomini hanno una passione maggiore rispetto alle donne per i dispositivi elettronici. Quindi, ad esempio, possiamo regalare un’elegante custodia per un computer portatile. Se l’uomo è solito passare molto tempo al computer, potremmo pensare anche a una bella sedia ergonomica che aiuti la postura.

Ecco cosa regalare a uomini e donne a San Valentino per fare felici anche il partner più esigente

Per quanto riguarda le donne, ci sono varie possibilità. Un’idea gradita, anche se non molto originale, potrebbe essere un weekend in una Spa per due, per un weekend all’insegna del relax e del romanticismo insieme.

Se invece vogliamo essere più originali, possiamo pensare ad un profumo, ma non uno qualsiasi. Consigliamo, infatti, di andare dal miglior erborista della zona e di fargli produrre un profumo apposito per la nostra dolce metà. Se riusciamo ad indovinare i suoi gusti, la faremo sicuramente felice. Ovviamente, assicuriamoci che nostra moglie o fidanzata non preferisca invece profumi di alta gamma di marche rinomate, oppure potrebbe non apprezzare del tutto.

Concludiamo con un regalo che va bene sia a uomini che a donne: un bel libro pieno di consigli di viaggio. Perché non esiste nulla di meglio che condividere un bel viaggio insieme, in un luogo esotico e lontano.

Approfondimento

