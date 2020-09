Ieri in Borsa a Milano si è cominciato a vedere un po’ più di vivacità dei prezzi. Vivacità che potremmo vedere anche oggi, se l’indice delle blue chip, imiterà la seduta rialzista di ieri. Se oggi l’Ftse Mib mette nel mirino quota 20mila e punta al rialzo, potrebbe essere una buona seduta.

Ecco cosa può fare oggi Piazza Affari e cosa può accadere ai prezzi. Analizziamo cosa può succedere, grazie all’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, e quali livelli andranno monitorati.

I prezzi iniziano a dare qualche segnale di vivacità

Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso la seduta con un rialzo dello 0,8% a 19.956 punti. Quindi molto vicino alla soglia dei 20mila punti, che da qualche tempo è considerata una sorta di spartiacque. Sopra questo livello i prezzi salgono. Sotto questo livello i prezzi galleggiano e sotto 19mila i prezzi scendono.

Ieri l’Ftse Mib a metà giornata è riuscito a superare i 20mila punti, ma nel pomeriggio i prezzi hanno indietreggiato, zavorrati anche dall’andamento negativo di alcuni titoli bancari, in particolare di Unicredit.

E’ da tempo che sosteniamo che senza l’apporto dei bancari Piazza Affari non potrà mai salire. Purtroppo, però, i nostri titoli bancari, ma anche quelli europei, non sembrano essere molto desiderati dai grandi investitori. Così la Borsa italiana da settimane galleggia. Senza andare né in alto, né in basso, mentre Wall Street è sui massimi storici.

Anche se ieri è arrivato qualche segnale positivo e i prezzi si sono dimostrati più vivaci.

L’allungo di ieri oltre i 20mila punti, potrebbe essere stata una prova generale. Oggi i prezzi partono molto vicino a questo livello. Con un buon avvio potrebbero superarlo e mettersi alle spalle questa soglia in chiusura di seduta. Sarebbe un buon passo avanti.

Oltre 20mila punti, l’Ftse si dovrà confrontare con la resistenza a 20.150 punti, il cui superamento aiuterebbe i prezzi a salire a 20.400 punti. Al contrario, sarebbe un segnale pessimo se l’Ftse Mib scendesse nuovamente sotto 19.800 punti.

A 19.700 punti passa un supporto di breve periodo che ha sostenuto le quotazioni nelle ultime sedute. Sotto questo livello, i prezzi potrebbero scendere fino a 19.400 punti.

