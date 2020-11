Quando si va dal parrucchiere spesso l’esigenza non è solo quella di tagliare i capelli, ma anche di procedere con dei trattamenti tali da rinforzarli. Ed allora, ecco cosa può aiutare i capelli a crescere meglio. Con quello alla cheratina che, al riguardo, svetta tra i trattamenti più richiesti nei saloni di bellezza.

Ecco cosa può aiutare i capelli a crescere meglio con i benefici della cheratina

Nel dettaglio, la cheratina già nel corpo umano rappresenta uno dei costituenti non solo dei capelli, ma pure dei peli e delle unghie. Pur tuttavia, i trattamenti con la cheratina idrolizzata, in proprio a casa oppure dal parrucchiere, sono in grado di rendere la chioma non solo più corposa, ma pure più spessa. Non a caso i trattamenti alla cheratina sono consigliati quando la salute dei capelli è a rischio. Per esempio, quando questi sono danneggiati, sono rovinati o comunque sono palesemente sfibrati.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ed in generale i trattamenti alla cheratina si rivelano efficaci per rinforzare il capello che, in molte persone, per sua natura è sottile. E pure per i capelli secchi e normali, mentre la cheratina idrolizzata per i capelli grassi è meno indicata in quanto tende a rendere la chioma ancora più untuosa. In più, i trattamenti alla cheratina non solo possono aiutare meglio i capelli a crescere. Ma possono essere resi pure più lisci, più lucenti e più elastici.

I rischi per i trattamenti con la cheratina, attenzione alla formaldeide

I migliori risultati per i trattamenti dei capelli con la cheratina si ottengono sempre recandosi presso il salone di un parrucchiere professionista. E questo anche per ragioni di sicurezza. Visto che il parrucchiere utilizzerà, per nutrire e per rinforzare i capelli, sempre e solo dei prodotti idonei e sicuri. Al riguardo, infatti, c’è da ricordare che i trattamenti alla cheratina devono essere privi di formaldeide. Che è una sostanza chimica che è vietata dalla legge.