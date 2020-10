Sui mercati azionari il clima si sta lentamente deteriorando e gli investitori sono sempre più preoccupati a causa dell’allargarsi dei contagi in Europa. Per Piazza Affari si apre una seduta delicata e potenzialmente molto pericolosa. Ecco cosa può accadere oggi alla Borsa di Milano, secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Regna l’incertezza e mancano spunti rialzisti

Per Piazza Affari ieri è stata una seduta altalenante. La Borsa di Milano manca di spunti rialzisti che controbilancino il clima di incertezza che sta pervadendo gli investitori. In Europa l’allargamento dei contagi da Covid non aiuta i listini a salire. Per ora il contagio sembra sotto controllo, ma un peggioramento potrebbe portare a nuove quarantene generalizzate. Con un impatto negativo sulle Borse.

In un mondo che cambia

Investi a leva nella tecnologia con i nuovi TURBO UNLIMITED su azioni USA di BNP Paribas.

Senza scadenza Scopri di più

In questa fase manca anche il motore propulsivo che nelle scorse settimane aveva aiutato Piazza Affari a salire per sette sedute consecutive. Wall Street da qualche giorno sembra faticare. La Borsa USA sta rallentando il passo in vista dei massimi storici.

Ritornando alla analisi della Borsa di Milano, ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in rialzo dello 0,2% chiudendo a 19.607 punti. L’escursione dei prezzi è stata tale e quale a quella della seduta precedente. In avvio l’indice si è spinto oltre l’importante soglia dei 19.700 punti. Ma non è riuscito a mantenere la posizione ed ha chiuso distante dai valori massimi di giornata.

Ecco cosa può accadere oggi alla Borsa di Milano

Oggi è una seduta delicata. I livelli da monitorare rimangono 19.500 punti al ribasso e 19.700 punti al rialzo. Con i prezzi all’interno di questi valori accadrà poco o nulla. Mentre potranno vedersi movimenti più decisi in caso di superamento di questi livelli. Sopra la soglia dei 19.700 punti, l’indice Ftse Mib ha come primo target 19.800 punti e poi 20mila punti.

Al ribasso diventa pericolosa una chiusura sotto 19.500 punti, perché domani è venerdì. Se i prezzi dovessero chiudere sotto 19.500 punti, venerdì potrebbero precipitare verso i 19.300 punti. Potrebbe essere l’anticamera per una nuova gamba ribassista.

Approfondimento

Per conoscere l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, clicca qui.