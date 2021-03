Indossare delle scarpe sbagliate può avere delle conseguenze sul nostro fisico che vanno ben al di là di un semplice mal di piedi. Purtroppo, il mercato di questa sezione importante dell’abbigliamento è molto legato alla pubblicità e ai testimonial. Con conseguenti lievitazioni del prezzo per i consumatori. Ecco cosa può accadere alla nostra salute semplicemente indossando delle scarpe sbagliate, ma che possono provocare disturbi anche importanti. Li vediamo assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Cosa comporta per il nostro fisico una scarpa inadatta

Indossare delle scarpe sbagliate, siano esse di scarsa fattura, troppo economiche, o, comunque non adatte al nostro piede comporta:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

dolori alle gambe;

rigonfiamenti alle caviglie;

infiammazioni alla colonna vertebrale;

problemi di postura.

Sintomi, che non possono che aumentare, se con queste scarpe, passiamo buona parte della giornata al lavoro. Soprattutto le donne, devono stare molto attente a indossare delle scarpe inadatte, perché espongono le caviglie al rischio di una storta. O, anche di lesioni più importanti.

Non sottovalutare mai questa infiammazione

Ecco cosa può accadere alla nostra salute semplicemente indossando delle scarpe sbagliate, come la fascite plantare. Parliamo di un disturbo assai comune, ossia di un’infiammazione al legamento che unisce tallone e piede. Possiamo assicurare, per esperienza sportiva personale, che la fascite plantare è un dolore davvero intenso. Prevenirla è sicuramente necessario, perché poi per curarla, può esserci anche il rischio di ricorrere a plantari e protesi. Senza considerare spese ingenti di fisioterapia e medicine. Una fascite plantare non è infatti correggibile con metodi fai da te, ma dobbiamo ricorrere agli specialisti, con tutti i costi annessi.

Esiste una scarpa ideale?

Quindi, in conclusione, esiste una scarpa ideale? La risposta è difficile da dare perché è molto soggettiva. Ma, secondo molti medici, per vivere bene il nostro piede, non dovrebbe calzare alcuna scarpa. Posto, ovviamente che questo non può accadere, il criterio di scelta di una scarpa deve essere uno solo: corrispondere al nostro piede. Sembra una sciocchezza, ma è proprio così. E, visto che ci siamo, ecco l’ultimo ma importante consiglio in materia. Quando decidiamo di andare a comprare un paio di scarpe, facciamolo nel pomeriggio. Questo perché, mentre di mattina il piede è più ridotto di volume per il riposo della notte, alla sera è più voluminoso per il gonfiore e la stanchezza della giornata. Ne risulta che le ore centrali della giornata sono le migliori per non sbagliare l’acquisto di scarpe comode. E, a proposito di piedi, occhio ai benefici dell’aceto, come spieghiamo nell’articolo di approfondimento.

Approfondimento

Immergere i piedi nell’aceto, ecco cosa succede al nostro fisico