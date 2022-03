Con l’arrivo della primavera uno dei classici inconvenienti è la sensazione di essere sempre stanchi ed affaticati. Specialmente nei soggetti più “meteoropatici” i repentini cambi di temperatura ed esposizione al Sole, potrebbero scombussolare i ritmi.

Per fortuna in natura esistono molti supporti che potremmo utilizzare per ridarci la giusta carica e trovare nuova energia. Allo stesso tempo, attraverso alcuni alimenti potrebbe essere possibile ridurre la ritenzione, drenare i liquidi e depurare l’organismo.

Prima però è doveroso ricordare che senza un’adeguata alimentazione e uno stile di vita sano, sarà pressoché impossibile ottenere buoni risultati.

Ecco cosa potremmo bere per combattere in un colpo solo la stanchezza e sgonfiare la pancia depurando reni e fegato

Innanzitutto per ritrovare le giuste energie potrebbe essere utile fare riferimento ad alcune vitamine e minerali. Ad esempio, in molti integratori energetici è presente il magnesio. Questo sarebbe coinvolto nella produzione di energia grazie a oltre 300 diversi enzimi utili al funzionamento di muscoli e nervi. Il magnesio è reperibile in alimenti come la frutta secca, i legumi, ma anche nelle banane e nei vegetali a foglia verde.

Altro nutriente utile contro la stanchezza potrebbe essere la vitamina C, notoriamente presente negli agrumi, ma anche in frutti come il kiwi. La vitamina C aiuterebbe non solo nel mantenimento delle funzioni fisiologiche, ma anche in quelle metaboliche da un punto di vista energetico.

Tuttavia, se stessimo cercando un rimedio che allo stesso tempo possa fungere da rinvigorente e depurante ecco cosa potremmo bere.

Una radice dalle molteplici proprietà

Visto che ancora il tempo è ballerino, non mancheranno le opportunità di ristorarci con delle ottime tisane. Queste aiuterebbero ad eliminare i liquidi in eccesso favorendo la diuresi e la motilità intestinale, aiutando dunque a sgonfiare la pancia. Questo, inoltre, porta all’eliminazione delle tossine in eccesso nell’organismo, favorendo un’azione depurante nei confronti degli organi di filtraggio come i reni o il fegato.

Una tisana che potrebbe unire un effetto rinvigorente e allo stesso tempo drenante sono quelle a base di ginseng. Il ginseng è una radice proveniente dall’Asia grazie alla quale realizzare tisane e decotti. Gli effetti del ginseng gioverebbero alla reattività mentale, alle capacità di recupero, allo stato di benessere psicofisico.

Allo stesso modo altri infusi naturali come il tè verde, il tè nero e il tè oolong potrebbero essere utili sia per l’energia necessaria che per gli effetti depurativi.

Sempre con moderazione

Utili alla lotta contro i radicali liberi, energizzanti e depuranti queste bevande dovrebbero essere consumate con moderazione. Se da un lato potrebbero favorire un effetto rivitalizzante, dall’altro un consumo eccessivo potrebbe portare ad insonnia e agitazione. Ecco dunque cosa potremmo bere ma con le dovute accortezze.

