Ecco cosa potrebbe succedere se lasci il gel disinfettante mani in macchina . Il gel disinfettante mani oramai sta diventando una sana abitudine. Quasi sempre abbiamo un flacone con noi per disinfettare le mani. Oppure spesso lasciamo il gel disinfettante mani in macchina. Lasci il gel disinfettante mani in macchina? Ecco cosa potrebbe succedere. E sono cosa serie, non sono cose su cui si scherza. Soprattutto con l’arrivo della calda, se non caldissima, stagione.

Lasciare il gel disinfettante mani in macchina è utile, in realtà. Ad esempio, se hai appena fatto la spesa, è possibile disinfettare immediatamente le mani in macchina. Se vai dal tabaccaio, puoi disinfettare immediatamente le mani in macchina e così via. Tuttavia, non ci si rende conto che lasciare il gel disinfettante mani in macchina può essere pericoloso. Ecco cosa potrebbe succedere

È vero che il disinfettante per le mani è essenzialmente alcool e quindi infiammabile, ma è altrettanto vero che è altamente improbabile, anche se non del tutto impossibile, che prenda fuoco da solo, neppure se esposto ad alte temperature come quelle che si raggiungono nelle auto al sole. Affinché il gel disinfettante mani inizi a bruciare è necessaria la presenza di una fonte di accensione o, nel caso delle alte temperature, sarebbe necessario arrivare a temperature caldissime. L’alcool comunque potrebbe generare vapori infiammabili, più elevati se elevata è anche la temperatura esterna, ma c’è bisogno poi di una scintilla, fiamma, etc. per fare in modo che si bruci. Anche se a volte può accadere autonomamente.

Effetto lente di ingrandimento

Cos’è l’effetto lente di ingrandimento? È una sfortuna che però può accadere. Come abbiamo appena appreso il gel disinfettante mani è raro che possa prendere fuoco da solo, ma ricordiamo che non è impossibile. C’è però un caso che potrebbe facilitare l’accensione, ovvero l’effetto lente di ingrandimento. Se un paio di occhiali, ad esempio, hanno avuto un effetto lente d’ingrandimento sul gel, allora alla fine potrebbe esserci un’autoaccensione. Quindi per evitare una serie di sfortunati eventi vi suggeriamo, almeno nelle ore più calde, di evitare di lasciare il gel disinfettante mani in macchina.