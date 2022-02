Quando i nostri amici a quattro zampe non stanno bene, è normale allarmarsi e domandarsi se i loro sintomi indichino un problema grave oppure se si tratti solo di un disturbo passeggero. E tra i problemi più comuni, soprattutto tra i cani, ci sono episodi di vomito.

La nausea e il vomito sono molto frequenti soprattutto tra i cuccioli e i cani anziani, ma a volte anche un cane adulto che scoppia di salute potrebbe avere questo problema. Spesso i cani vomitano anche quando non hanno lo stomaco pieno e dalla loro bocca esce una sorta di schiuma bianca o verde giallastra. Ma che cosa indica questo sintomo? E quando c’è da preoccuparsi? Ecco cosa potrebbe significare il vomito in questi casi. Vediamo di fare chiarezza.

Se lo stomaco è vuoto il cane può vomitare saliva e bile

Se il cane vomita una schiuma di colore bianco o verde giallastro, è probabile che questo disturbo sia causato da un eccesso di bile e succhi gastrici nello stomaco. Assicuriamoci che nel vomito non ci siano residui di corpi estranei, come ad esempio pezzi di plastica, di stoffa o di carta, che potrebbero indicare un problema più serio per cui occorre rivolgersi al veterinario. Normalmente però, se il cane vomita occasionalmente bile o succhi gastrici non c’è da preoccuparsi.

Ecco cosa potrebbe significare se il nostro cane vomita schiuma bianca oppure verde-giallastra

Se il nostro cane non mangia da alcune ore, può capitare che ci sia un accumulo di bile o succhi gastrici nello stomaco, che poi vengono vomitati. Può succedere anche se il cane si agita, fa moto intenso, oppure si spaventa. È anche possibile che capiti in macchina, se il cane soffre di nausea. Se accade solo occasionalmente, il disturbo di solito non è grave e scomparirà da solo. Potremo dare da mangiare al nostro cane alcune ore dopo l’episodio di vomito.

Quando preoccuparsi

Tutti i cani possono soffrire occasionalmente di episodi di nausea. Ma se il vomito è continuo e frequente, occorre rivolgersi a un veterinario. Attenzione anche se notiamo un vomito di colore rosso, marrone o nero. Potrebbe indicare la presenza di un sanguinamento interno e in questo caso dovremmo rivolgerci immediatamente a un veterinario.

Ecco cosa potrebbe significare il vomito color verde: probabilmente il cane ha solo mangiato dell’erba e si ristabilirà presto. Se notiamo dei corpi estranei, come pezzi di plastica o altri materiali artificiali, è invece importante rivolgersi subito al veterinario.

Un altro problema frequente nei cani è il meteorismo. Ma ecco cosa possiamo fare per limitare le puzzette nauseabonde dei nostri amici a quattro zampe.