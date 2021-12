Il dilagare del virus Covid 19 ha cambiato totalmente le nostre vite. Ha creato nuove abitudini imprescindibili, come la presenza, indispensabile ormai, della mascherina. Per indossare comodamente quest’ultima, abbiamo già visto come creare un salva orecchie fai da te.

La necessità di contenere i contagi e di poter vivere in sicurezza, ha portato anche all’adozione di regole del tutto nuove nella gestione della nostra vita.

Infatti, per riprendere a fare molte attività e a frequentare determinati luoghi, è necessaria la certificazione verde, ora in due varianti distinte.

Ecco cosa possiamo fare con il Green Pass base e cosa con quello rafforzato

Da qualche tempo si parla ormai di Green Pass base, da un lato, e di super Green Pass, o rafforzato, dall’altro. Quello base attesta l’esito negativo di un test, antigenico rapido o molecolare, o l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid.

Quello rafforzato, invece, è ottenibile solo in seguito alla vaccinazione o alla guarigione. L’introduzione di due differenti Green Pass comporta anche possibilità diverse per chi sia in possesso dell’uno o dell’altro.

Spesso, però, capita di avere le idee confuse circa ciò che una certificazione ci consenta realmente di poter fare.

Vediamo dunque in pratica ciò che è lecito con l’uno o con l’altro, secondo quanto emanato dal Governo.

Attività e luoghi consentiti

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblici o privati di linea, come autobus, treni, aerei, ecc., sono fruibili dai possessori di ambedue le certificazioni. I mezzi pubblici non di linea sono usufruibili, invece, non solo con entrambe le documentazioni, ma anche da coloro che ne siano completamente privi. È il caso, ad esempio, dei taxi.

È possibile per tutti consumare al bancone di ristoranti e bar, così come nei tavoli all’aperto. Qualora, però, si applicasse la zona arancione, non potranno farlo coloro con Green Pass base e quelli che ne sono completamente sprovvisti.

Si consente la consumazione al tavolo nei posti chiusi solo in possesso del Green Pass rafforzato. Uguale discorso anche per accedere alle discoteche e altre sale da ballo.

L’una o l’altra certificazione sarà necessaria anche per alloggiare in alberghi o altre strutture ricettive.

Per quanto concerne le piste sciistiche, per l’acquisto di skipass e l’uso di impianti di risalita vi sono alcune precisazioni. L’uso di seggiovie, cabinovie e funivie è possibile per chi ha uno dei due Green Pass. In caso di zona arancione, però, non basterà quello base.

Diverso l’uso di skipass per impianti di risalita diversi da quelli enunciati prima, che sarà per tutti. Tranne in zona arancione, dove ne rimarranno fuori i Green Pass base e coloro che non lo hanno.

Consentito a tutti l’accesso ai vari negozi, ma con una piccola eccezione.

Nella zona arancione, durante i giorni festivi e prefestivi, solo i Green Pass rafforzati potranno recarsi nei negozi non “di prima necessità” nei centri commerciali.

Queste regole saranno in vigore fino al 15 gennaio 2022.

Per visionare altri luoghi e attività, invitiamo a consultare la tabella del Governo.

Ecco quindi cosa possiamo fare con il Green Pass base e cosa con quello rafforzato.