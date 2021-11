Tante volte ci sarà capitato di ricevere un invito a casa di amici per trascorrere una giornata insieme, all’insegna del divertimento e del buon cibo.

È probabile, allora, che altrettante volte si sarà illuminato un gigantesco punto interrogativo nella nostra mente ad accompagnare la domanda: cosa posso portare?

Per molti questo è un vero problema, perché, anche se parliamo degli amici di una vita, vorremmo sempre sorprenderli e fare anche bella figura.

Quindi, se fossimo a caccia di idee, questo articolo potrebbe essere quello giusto. Infatti, andremo alla scoperta di piccoli pensierini da portare con noi per ringraziare i nostri amici e arricchire la tavola e la giornata.

Ecco cosa portare a casa di amici per un invito a pranzo o a cena ed essere sicuri di fare un figurone

Partiamo da qualcosa che non è collegato alla cucina.

Al di là di qualche oggetto di design da acquistare, se fossimo abili nella materia del fai da te, potremmo portare qualcosa fatto da noi.

Ad esempio, in questo periodo va molto di moda il riciclo creativo delle damigiane in vetro per creare dei magici punti luce per la casa.

Potremmo, oppure, riciclare dei pallet e realizzare un porta fiori o piante aromatiche o un porta accessori per l’ingresso.

Un’altra idea, scostandoci dal fai da te, potrebbe essere quella di portare un bel gioco da tavola da lasciare ai padroni di casa.

Ce n’è per tutti i gusti e potrebbe essere un modo per trascorrere piacevolmente il post pranzo o cena.

Ancora, non dimentichiamoci che anche le piante sono un dono sempre gradito.

Per esempio, forse in pochi lo sanno, questa pianta ornamentale da interno non solo è bellissima ma è anche una mangia smog.

Quelle grasse, poi, sono davvero deliziose, soprattutto se riuscissimo a trovarne dei tipi particolari e inusuali come il Lithops, a forma di sasso.

Consigli in ambito culinario

Addentrandoci, invece, nel mondo della cucina e del cibo, vediamo quali potrebbero essere alcune idee carine.

Sicuramente possiamo acquistare una bottiglia di vino per accompagnare le pietanze.

Dunque, informiamoci su cosa si cucinerà per scegliere i migliori abbinamenti in enoteca.

In alternativa, possiamo prendere un liquore digestivo ideale come fine pasto oppure grappe e rum sono sempre ben apprezzate.

Chiaramente possiamo anche comprare del cibo per completare il menu, magari in quella rosticceria di fiducia che ci piace tanto.

Possiamo cucinare noi qualcosa, un dolce sarebbe un’idea perfetta. Per esempio, ecco cosa cucinare con i kiwi: questa torta bella e buona come in pasticceria ma facilissima da fare.

Infine, rimanendo sul classico, potremmo comprare una deliziosa scatola di cioccolatini.

Quindi, ecco cosa portare a casa di amici per un invito a pranzo o a cena ed essere sicuri di fare un figurone.

Si tratta di 10 suggerimenti che spaziano dal mondo culinario a quello green e dell’oggettistica, fino ad arrivare a quello dei giochi da tavolo.

