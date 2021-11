Il Mondo dei servizi di streaming è sempre più vasto. Ormai sono diverse le piattaforme che propongono un’offerta incredibile di film e serie TV on demand. Tutto quello che vogliamo sempre a nostra disposizione, a casa e anche fuori casa.

Ma come districarsi tra tutte le varie proposte e capire quale sia la più conveniente per noi? Oggi confronteremo i servizi attualmente disponibili, i loro cataloghi e soprattutto il prezzo. Tutto in un unico posto per aiutarci a scegliere la piattaforma più adatta alle nostre esigenze.

Ecco cosa offrono le piattaforme streaming e quale conviene per guardare film e le nostre serie TV preferite

Cominciamo con Netflix, la piattaforma apripista che ha convertito tantissime persone al Mondo dei film in digitale. Il catalogo di Netflix propone serie originali, nuovi contenuti e anche film più datati per i veri appassionati. I prezzi dell’abbonamento mensile vanno da 7,99 euro fino a 17,99 euro. Tra i vari titoli disponibili c’è anche la nuova serie di Zerocalcare di cui tutti parlano.

Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime. Il servizio che dà ai clienti tanti benefici, tra cui la consegna veloce e inclusa per tanti prodotti. Disponibile il servizio Prime Video con tanti titoli e contenuti originali Amazon. Il costo del servizio prevede un abbonamento a 36 euro l’anno o mensile a 3,99 euro. Con tariffa agevolata per gli studenti universitari a 18 euro l’anno, più 90 giorni gratis. Ma c’è anche un periodo di prova di 30 giorni per tutti i nuovi iscritti. In questo articolo abbiamo parlato anche di come cancellare l’abbonamento Amazon Prime dopo i 30 giorni gratuiti.

Passiamo poi a NowTv, servizio che offre il catalogo SKY senza parabola o decoder. L’abbonamento Cinema più Entertainment prevede Film, Serie TV e Show di Sky su 2 schermi in contemporanea. Al momento in promozione a 9,99 euro per due mesi per poi passare a 14,99 euro. Mentre chi è cliente SKY può accedere a Skygo in genere incluso nell’abbonamento.

Disney+ da poco ha festeggiato due anni dal lancio della piattaforma streaming. Film classici della Disney ma anche nuove serie TV e film originali. Gli amanti della Marvel qui possono trovare tutto l’Universo dei supereroi più famosi. Il costo mensile è di 8,99 euro, per l’abbonamento annuale c’è un risparmio del 15%.

Finiamo con tre piattaforme “miste”

Chili permette di acquistare o noleggiare singoli film senza nessun abbonamento. Infinity e Timvision possono includere non solo prodotti in catalogo ma anche altre piattaforme. Ad esempio con Timvision al costo di 9,99 euro si può avere anche Disney+. Infinity+ con il canale Starzplay in promozione a 9,99 euro con inclusa la UEFA.

Quindi, ecco cosa offrono le piattaforme streaming e quale conviene per guardare film e le nostre serie TV preferite. Ora che sappiamo i costi di ogni servizio e cosa offrono scegliere sarà più semplice. Insomma, ci aspettano delle vacanze natalizie all’insegna dei nostri film preferiti.

