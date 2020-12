Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono alcune cose che non andrebbero mai tenute in camera da letto. Quando si pensa alla camera da letto si pensa innanzitutto a un luogo della casa adibito al relax, al riposo e al sonno.

Rendere questo luogo piacevole è fondamentale per fare in modo che il relax possa essere massimo. Tenere questi oggetti in camera potrebbe, invece, essere controproducente per la qualità del sonno e del relax.

Prima di trattare di quello che non andrebbe tenuto in camera da letto bisogna parlare di cosa, invece, sarebbe utile tenere in camera: le piante.

Le piante rappresentano dei veri toccasana per l’equilibrio dell’organismo, aiutano a rilassarsi e riducono i rumori. Tra le altre caratteristiche, le piante sono delle grandi alleate del sonno e del riposo. Alcune, oltretutto, filtrano l’aria e altre, come le piante grasse, aiutano ad eliminare le tossine. Fondamentale sarà ricordare che le piante non sono i fiori.

Per quanto riguarda questa tipologia è sconsigliabile tenerli in camera da letto perché potrebbero emanare odori troppo forti.

Ecco cosa non tenere mai in camera da letto. Questi oggetti in camera da letto potrebbero rappresentare un danno per la salute.

Il primo oggetto che non andrebbe mai tenuto in camera dal letto è, come si sa, il telefono cellulare. Gli esperti sostengono che sarebbe meglio allontanarsi dallo smartphone e dagli altri oggetti tecnologici almeno un paio d’ore prima di coricarsi.

La luce dello smartphone, unita alle continue notifiche che si ricevono, potrebbe causare insonnia. Un altro oggetto che dovrebbe essere allontanato dalla camera da letto è il televisore. In molti hanno sistemato un televisore in camera da letto. Sicuramente è innegabile che guardare i propri programmi preferiti seduti sul letto sia piacevole, eppure si tratta di una cattiva abitudine. Anche se non si possiede un televisore si potrebbe fare lo stesso discorso per i Tablet o per i PC.

Un’altra cosa da eliminare per sentirsi sempre a proprio agio e rilassati è l’armadio in disordine. Il disordine di un armadio, benché tenuto chiuso, può creare disagio e nervosismo nelle persone. Lo stesso discorso si può fare per gli oggetti ingombranti, mensole cariche di oggetti o i capi di abbigliamento abbandonati su sedie o cassapanche.

In riferimento al letto bisogna ricordare che il materasso si dovrebbe sostituire almeno ogni dieci anni. Questo perché un materasso vetusto potrebbe provocare dei danni alla schiena oltre al fatto di non incentivare il sonno.

Ecco, quindi, cosa non tenere mai in camera da letto dal momento che questi oggetti in camera da letto potrebbero rappresentare un danno per la salute.