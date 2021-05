Con la bella stagione inizia la produzione di gelati e le granite. Con la temperatura che sale, non c’è nulla di meglio che avere a disposizione un goloso e refrigerante snack. Per questo la tendenza dovrebbe essere quella di avere sempre una vaschetta di gelato in casa.

È anche vero che spesso ci accorgiamo che la qualità del gelato tenuto in freezer è diversa da quello fresco del gelataio. Una volta in freezer perde di cremosità e il sapore diventa meno intenso. Grazie alle linee guida dell’Istituto del Gelato Italiano, sveliamo alcuni segreti eccezionali. Ecco cosa non sappiamo sul modo migliore per trasportare e conservare il gelato in freezer e gustarlo come in gelateria.

Il trasporto dalla gelateria a casa

Immaginiamo di comprare una vaschetta di gelato per la cena o come dono per degli amici. Non si pensa a quanto sia importante la fase di trasporto del gelato dalla gelateria fino a casa. Oltre alla vaschetta di polistirolo dentro la quale si conserva il gelato, c’è un tempo massimo entro il quale il gelato può stare a temperatura ambiente.

Passato quel tempo, esso comincia a perdere la consistenza morbida, soffice e cremosa. La variazione di temperatura compromette la qualità del gelato, anche quando è di ottima fattura artigianale. Quindi un’accortezza quando lo si compra da asporto, è portare con sé una borsa termica. Questa consentirà di non rompere la cosiddetta “catena del freddo”. Anche con la borsa termica, non lasciamo mai il gelato fuori freezer per più di 40 minuti circa.

La conservazione

Il freezer di casa è abbastanza diverso dai banconi delle gelaterie. Solitamente la temperatura costante di un congelatore casalingo varia dai -15/-20°C. Il punto è che non sempre questa temperatura viene mantenuta. All’apertura dello sportellino del freezer viene rilasciato del freddo. Quando conserviamo il gelato, questo comporta un minimo innalzamento della temperatura.

Di conseguenza i cristalli di ghiaccio del gelato tendono a sciogliersi. Questo ne compromette la consistenza, perché quell’acqua si solidificherà in cristalli più grossi quando il freezer riacquisterà la temperatura iniziale. Ecco che il gelato diventa duro e si cristallizza. Quindi cerchiamo di aprire il meno possibile il freezer, fino all’ora di consumare il gelato.

Quando arriva il momento di mangiare il gelato, lasciamo che si sciolga fino alla consistenza che amiamo di più. In questo caso non c’è una regola. Ognuno preferisce il gelato più duro o più cremoso.

È bene sapere che il gelato tende a sciogliersi completamente alla temperatura di 15°C. Solitamente ci vuole una mezz’ora circa per sciogliersi. Questo tempo varia in base alla temperatura esterna e alla presenza di aria. Per ultimo la possibilità, per chi ama il gelato cremoso, di farlo sciogliere qualche minuto e amalgamarlo con un frullatore a immersione.