Quello della sudorazione eccessiva è un problema piuttosto comune. Tutti sudiamo, il sudore è una naturale conseguenza al lavoro che fa nostro corpo per mantenere costante la temperatura. Ma quando questa sudorazione è eccessiva e immotivata potrebbe diventare problematica. Nei casi in cui il nostro corpo rilascia una quantità eccessiva di sudore si può parlare di iperidrosi. Le cause di questo disturbo possono essere le più svariate e vanno da cause fisiologiche come squilibri ormonali o psicologiche come stress e ansia. Soprattutto durante l’estate l’iperidrosi può essere imbarazzante per chi la vive e diventare un ostacolo alle nostre relazioni sociali.

Ecco cosa non fare assolutamente se si soffre di sudorazione eccessiva

Nonostante non sia un metodo risolutivo, una corretta alimentazione potrebbe rivelarsi un validissimo aiuto nei casi di sudorazione eccessiva. È bene sapere, infatti, che un elevato consumo di cibi ricchi di sale favorisce la sudorazione in maniera drastica. Perciò è bene adottare una dieta quasi del tutto priva di sodio. Ecco cosa non fare assolutamente se si soffre di sudorazione eccessiva. Insaccati, prodotti confezionati o surgelati, sono tutti cibi che contengono un’elevata quantità di sodio e, in quanto tali, possono rappresentare uno dei nostri nemici più grandi se vogliamo eliminare questo problema.

Altra cosa che non va assolutamente mangiata quando si soffre di sudorazione eccessiva sono i cibi piccanti e speziati. Anche questi sono in grado di aumentare la sudorazione perché provocano un aumento della temperatura corporea, causando non pochi problemi.

Ultima cosa da non fare quando si soffre di iperidrosi è il consumo di alcolici. L’alcool è un vasodilatatore, quindi aumentano la temperatura e favoriscono l’eccessiva sudorazione. Perciò soprattutto d’estate è bene evitare un consumo troppo elevato di alcolici se vogliamo ridurre il problema.

Inoltre chi soffre di iperidrosi, con la sudorazione perde tantissimi sali minerali che è necessario reintegrare con un’alimentazione corretta. Frutta, verdura, ma soprattutto tanta acqua sono i naturali alleati di chi soffre di questo fastidioso e imbarazzante problema.