Più volte ci siamo soffermati sull’importanza della frutta nella nostra dieta.

Abbiamo parlato in un precedente articolo di 2 frutti economici e squisiti per aiutare l’intestino e non soffrire di stitichezza. Così come abbiamo visto come un frutto che tutti abbiamo in casa può miracolosamente schiarire le macchie cutanee per mani vellutate.

A conferma quindi del fatto che la frutta non è solo indispensabile per la nostra dieta. Ma anche un’ottima alleata di bellezza.

Oggi invece ci soffermeremo sulla buccia della frutta. Anche questa infatti va assolutamente recuperata.

Ecco cosa non dovremmo mai fare quando mangiamo le pere e le mele e spieghiamo il perchè

Sappiamo che la buccia della frutta può tornarci utile per la concimazione del terreno.

Ma con essa si può preparare anche un ottimo liquore da gustare poi durante tutto l’anno.

Ovviamente a seconda della frutta che utilizzeremo, varierà il sapore del nostro liquore.

Possiamo quindi utilizzare la buccia del limone in estate, così come quella dei mandarini o delle arance in inverno.

Ma oggi ci soffermeremo sulle mele e le pere, frutti che in ogni periodo dell’anno abbondano nei nostri mercati.

Detto questo quindi, ecco cosa non dobbiamo mai fare quando mangiamo le pere e le mele.

Settembre è il mese delle pere

Tante le varietà che troviamo sui tavoli dei nostri mercati: Consilia, Williams, Abate, Coscia e molte altre ancora.

La pera rappresenta uno spuntino goloso e perfetto per ogni momento della giornata.

Senza la necessità di sottolineare l’importante apporto di sostanze nutritive al nostro organismo.

Ma anche le mele abbonderanno sulle nostre tavole a settembre

Anche per le mele vale lo stesso discorso. Sono infatti tante le varietà: Annurca, Golden e tante altre ancora.

Ma a settembre è periodo di mele Nova nella prima quindicina. Le Golden invece, saranno disponibili nella seconda quindicina di settembre.

Bisogna invece aspettare la fine del mese per gustare la Granny Smith.

E allora ecco cosa non dovremmo mai fare quando mangiamo le pere e le mele e spieghiamo il perchè.

Di questa frutta va recuperato tutto, anche le bucce. Mai buttarle, perchè le possiamo infatti utilizzare per preparare un ottimo liquore.

Vediamo come fare

Mettiamo a macerare le bucce di un paio di mele e un paio di pere, in un litro di alcool alimentare. Questo per circa 10/15 giorni.

Trascorso questo tempo, a parte, prepariamo 2 litri di acqua e 1 kg di zucchero che portiamo ad ebollizione.

In questo modo lo zucchero si scioglierà perfettamente.

Una volta pronto lo zucchero e l’acqua, andiamo a filtrare le bucce messe a macerare nell’alcool e uniamo il tutto.

Il nostro liquore sarà pronto.

Non ci resta quindi che metterlo in frigo e gustarlo con i nostri amici.

