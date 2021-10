Il tiramisù è uno dei dolci più amati per la sua semplicità e per il gusto che sprigiona ad ogni cucchiaiata. Durante la preparazione, che è davvero semplice e veloce, si possono commettere degli errori. Questi non sono i classici sbagli come la crema, la panna o altro, legati alla preparazione. Bensì, si tratta di piccoli errori che si notano soprattutto quando vogliamo cimentarci con una ricetta light.

Ebbene, questo dolce dalle mille versioni, come ad esempio la gustosa versione del tiramisù senza caffè pronta in 20 minuti, è un dolce che possono realizzare davvero tutti, anche i più inesperti in pasticceria. L’importante è non sbagliare con determinate scelte per poter realizzare un golosissimo tiramisù light a regola d’arte, senza compromettere il risultato finale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Sono questi i segreti che pochi conoscono per realizzare questo capolavoro della pasticceria

Quando si decide di fare un dolce, si prendono in considerazione tante cose. Una di queste è il tempo e soprattutto gli ingredienti. Non sempre si ha molto tempo in cucina e per questo motivo spesso si ripiega su ricette veloci o si rischia di far male il lavoro. Una delle scelte pratiche e veloci è senz’altro quella del tiramisù che non ha bisogno di cottura in forno, non si sporca tutta la cucina e ci vogliono davvero pochi minuti per prepararlo.

Dopo aver fatto quest’analisi, si fa anche un altro tipo di valutazione. Essendo un dolce, tutti ricercano il gusto con poche calorie per non dover fare i conti con un eventuale dieta per dimagrire. Ed in questo caso, si cercano altri tipi di ingredienti per poter ottenere un tiramisù light.

Ecco cosa non dobbiamo sbagliare per poter realizzare un golosissimo tiramisù light a regola d’arte

Si cerca di solito di dimezzare gli zuccheri o addirittura di eliminare o sostituire alcuni elementi che lo compongono. Non bisogna cercare di fare miracoli, altrimenti il risultato sarà pessimo, infatti, ci sono degli errori che possono essere evitati senza rovinare il dolce.

Il mascarpone è un formaggio molto buono che da quel tocco in più al dolce. Ma non a tutti fa piacere sapere che è un formaggio molto grasso, Ecco che in questi casi si può optare per un ingrediente di consistenza simile come la Philadelphia con lo yogurt greco.

Per ottenere il massimo del gusto, non si potranno scegliere dei biscotti presi a caso nel supermercato. Ma bisognerà sceglierli con criterio per non alterare il gusto nel tiramisù e anche la consistenza.

Il caffè è quell’ingrediente che caratterizza il dolce. Non si dovrà scegliere un caffè che può alterare il sapore, ma puntare su una qualità arabica e diluirlo a piacere in acqua o nel latte fresco intero. Inoltre, altro errore che spesso si commette, è quello di inzuppare i biscotti quando il caffè è ancora caldo. Assolutamente sbagliato se non vogliamo vedere i biscotti che si sgretolino subito dopo.

Non essendoci zucchero o perlomeno se è inserito è in quantità ridotta, bisogna far attenzione a non esagerare con la spolverata di cacao amaro finale. In questo modo non si ridurrà drasticamente la dolcezza della crema e si otterrà un dolce light senza accorgersene.

Approfondimento

Sono questi i dolcetti uno tira l’altro che faranno impazzire tutti per il golosissimo ripieno al tiramisù