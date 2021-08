Il rientro dalle vacanze è ormai imminente. Molti di noi attendono il momento di raccontare ad amici e colleghi la propria vacanza ed esibire l’abbronzatura. Da sempre sinonimo di benessere e salute. Ma si sa, l’effetto non dura molto e pian piano la pelle ritorna al suo colore naturale, è fisiologico.

Ecco, però, che ci sono alcuni accorgimenti che possiamo adottare per prolungare l’effetto. Ci sono, per meglio dire, alcuni errori da evitare se non vogliamo vedere svanire presto quel meraviglioso colorito ambrato che tanto faticosamente abbiamo ottenuto.

Ecco cosa non dobbiamo mai fare se vogliamo mantenere l’abbronzatura perfetta a lungo

Per rallentare un pochino il processo di normalizzazione della pelle, evitiamo di commettere alcuni errori molto comuni. Vediamo quali sono.

Utilizzare gli scrub: sì, perché se sono stati molto utili per preparare la pelle al sole, ora invece sono assolutamente da evitare. La loro azione esfoliante andrà, a poco a poco, a togliere lo strato superficiale dell’epidermide che ha preso colore. Finiremo così per accelerare la perdita dell’abbronzatura. Potremo ritornare a usare lo scrub frequentemente con l’inizio della stagione autunnale, per favorire la pulizia della pelle.

Evitare bagni caldi: la temperatura dell’acqua e il tempo di ammollo favoriscono il ricambio dell’epidermide che, complice un po’ di naturale secchezza, finirà per gonfiarsi e staccarsi. Ai lunghi bagni caldi, se possiamo, preferiamo delle brevi docce tiepide, assai tonificanti;

Smettere di usare il dopo sole al rientro in città. Sì, sembra strano, ma quasi tutti, al rientro a casa, smettono di mettere creme solari e dopo sole. Invece la pelle va protetta ancora, soprattutto se esposta ai raggi solari attraverso i vestiti estivi. Non è raro che capiti che per tutto il mese di settembre la nostra penisola goda di un caldo sole, per cui adottiamo gli stessi accorgimenti che abbiamo utilizzato in vacanza.

L’idratazione

A proposito di creme solari, invece, può essere interessante approfondire l’argomento leggendo anche questo articolo Come sfatare i luoghi comuni più diffusi e sbagliati sulle creme solari per utilizzarle al meglio. Mentre, una volta che l’abbronzatura sarà passata, sarà bene riprendere le normali cure per l’idratazione e l’igiene, soprattutto del viso, che rimarrà la parte del corpo più esposta quando avverrà il cambio di stagione.

Per questo abbiamo anche visto qual è il metodo più semplice economico e piacevole per rendere perfetta la pelle del viso per la bella stagione stando comodamente seduti sul divano.

Il consiglio

Non smettiamo di proteggere dal sole la nostra pelle e continuiamo a idratarla intensivamente. Infine, non stressiamola con alte temperature o trattamenti aggressivi una volta rientrati a casa. Quindi, ecco cosa non dobbiamo mai fare se vogliamo mantenere l’abbronzatura perfetta a lungo una volta rientrati in città alla fine delle vacanze estive.