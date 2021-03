Noi italiani stiamo imparando sempre più dagli stranieri a rendere balconi e terrazzi parti integranti e importanti della casa. Nelle nostre città vediamo sempre più verande, trasformate in vere e proprie stanze. E, se una volta, potevano sembrare solo comode, adesso sono anche esteticamente belle. Ecco cosa non dimenticare per arredare e abbellire con gusto e in maniera innovativa il balcone di casa, suscitando l’invidia dei vicini. Andremo a vedere una serie di suggerimenti per approfittare dei prossimi mesi, vivendo al massimo gli spazi esterni delle nostre mura domestiche.

I vasi di fiori appesi a muro

Ecco cosa non dimenticare per arredare e abbellire con gusto in maniera innovativa il balcone di casa, partendo dai vasi fissati a muro. O, per meglio dire, calati dall’alto. Questa soluzione ha lo scopo primario di farci guadagnare spazio, ma non solo. Se, infatti al suo interno inseriremo delle piante antizanzare, ci saranno buone possibilità di godersi il piacere della sera, senza fare da pasto succulento. Ovviamente, la pianta per eccellenza che farà al caso nostro è il geranio. Ma, se vogliamo abbinare anche profumi e colori, primule e azalee faranno al caso nostro.

L’utilizzo dei pallet

Molti italiani stanno allineandosi alla moda di convertire i pallet di legno in veri e propri arredi da esterno. I cosiddetti bancali per il trasporto della merce, che spesso vengono abbandonati e gettati fuori dai supermercati, sono un’ottima idea per creare:

dei tavolini con sedie;

dei divanetti;

delle panche.

Potremmo poi dipingerli e adattarli al colore della casa, o, alle tonalità che sceglieremo per il nostro balcone. In questo senso, qualora volessimo puntare a ricreare un ambiente esotico e tropicale, consigliamo colori caldi e vivaci. Il rosso, l’arancio e il giallo intenso. Nel caso in cui, avremo la fortuna di arredare un terrazzo con vista mare, bianco e azzurro saranno i colori maggiormente consigliati.

