Per un viaggio lungo o breve che sia non abbiamo bisogno di molte cose. Mettersi in cammino leggeri è un’arte che può sembrare poco pratica. Si può pensare che è meglio portarsi più cose possibili che potrebbero servire. In realtà, ci sono alcune cose che non devono mai mancare quando si è in viaggio.

Sono poche ma imprescindibili e dipendono anche da che tipo di viaggio stiamo affrontando. Se siamo in cammino a piedi, se visitiamo una città o siamo immersi nella natura, se siamo soli o in compagnia e in quale stagione ci muoviamo. Ecco cosa non deve mancare nello zaino per viaggi e trekking in sicurezza ed essere pronti a qualsiasi evenienza.

Una vacanza avventurosa

In un paese straniero sconosciuto oppure in Italia, la cosa fondamentale è assicurarsi di avere soldi, un cellulare, i documenti personali e che qualcuno sappia dove stiamo andando. Quando ci muoviamo in paesi stranieri, la regola è avere con sé una sorta di kit medico Stessa cosa se abbiamo scelto di visitare posti lontani dalla civiltà:

medicinali che ci possono servire come tachipirina;

cerotti normali e anti vesciche;

salviette umidificate disinfettanti;

una benda e dello scotch medico.

Se l’obiettivo è un lungo trekking o un cammino, meglio munirsi di un coltellino svizzero. Le occasioni in cui ci sarà utile sono moltissime e scopriremo di non poterne fare senza. Ricordiamoci, però, che in aereo andrà sempre messo nel bagaglio in stiva.

Un escursionista dovrebbe anche avere sempre con sé una mappa (virtuale o cartacea) e un GPS (si può usare quello del telefono). È fondamentale sapere sempre dove ci si trova. In una città è più facile orientarsi, mentre nella natura si ha bisogno di più aiuti. Per finire, una borraccia d’acqua può rappresentare la salvezza del viaggiatore.

Un elemento fondamentale è sapere che clima affronteremo durante il viaggio. Occhiali da sole, un kway leggero per la pioggia e un ombrello portatile, uno spray anti-zanzare o anti-zecche per i climi caldi. Se è inverno meglio portare un pile e una sciarpa pesante per il freddo. Se amiamo dormire negli ostelli allora dobbiamo portare un piccolo asciugamano. Per i bagni in comune, ma anche in albergo, è sempre meglio usare un paio di ciabatte. Come ultima cosa, siccome tutti facciamo panni sporchi, mettiamo nello zaino una sacca per i vestiti sporchi.

