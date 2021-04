Adesso che siamo in primavera e iniziano le giornate soleggiate, è più facile voler lasciare le nostre automobili all’ombra. Mentre cerchiamo parcheggio desideriamo trovare il posto ideale cosi da non avere l’auto bollente, questo in realtà è più il caso delle giornate estive.

Ad ogni modo può succedere di lasciare la nostra auto sotto un albero e al ritorno la ritroviamo cosparsa di quella sostanza appiccicosa e fastidiosa. Ci stiamo riferendo alla resina che oltre ad appicciarsi sulle nostre auto si appiccica anche sui nostri vestiti. Quando capita, la prima cosa che ci viene istintiva da fare è quello di gettare dell’acqua per fare in modo che la resina vada via. Ma alcune volte questo metodo non si rivela efficace e allora ricorriamo ad altri metodi che potrebbero solo danneggiare l’auto.

Ecco cosa non bisogna mai fare per togliere la resina appiccicosa sulla nostra auto e non danneggiare la vernice.

Errori da evitare per salvaguardare l’auto e non danneggiare la vernice

Parcheggiamo l’auto in prossimità di un albero e al nostro ritorno ecco una sorpresa indesiderata e insospettata, la resina. Istintivamente pensiamo che grattandola questa se ne andrà via. Non c’è nulla di più sbagliato perché questa non se ne andrà mai, questo gesto può causare danni alla vernice causando graffi. Quindi non utilizziamo oggetti o le unghie per togliere via la resina.

Sono molteplici gli errori da evitare per salvaguardare l’auto e non danneggiare la vernice, tra questi suggeriamo anche di non pensare assolutamente all’utilizzo di acetone. Alcuni lo consigliano per eliminare la resina, in realtà è possibile utilizzare questo metodo se l’automobile è già datata. Se possediamo un’automobile nuova appena comprata, sconsigliamo assolutamente l’utilizzo di questo metodo. Poiché l’acetone potrebbe rovinare la vernice specie se questa è perlata o metallizzata.

