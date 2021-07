Se non siamo sicuri di avere avuti i calcoli renali, allora sicuramente non li abbiamo mai avuti. Il dolore che si prova per una colica renale è uno dei dolori più intensi di cui si possa fare esperienza (Pedersen KV, 2010). I calcoli renali sono delle formazioni solide di minerali e sali che si formano nel tratto urinario e nei reni. Le cause della loro formazione sono legate a disturbi metabolici genetici e ambientali. La dieta gioca un ruolo importante perché l’introduzione di grosse quantità di sale può aiutare la loro formazione. Altrettanto importante è l’assunzione di liquidi. Non tutti i liquidi però vanno bene. Ecco cosa non bisogna bere per evitare gli atroci dolori dei calcoli renali.

Quanto bere e cosa bere

Una bassa assunzione di liquidi o una eccessiva perdita di liquidi sono le cause principali per la formazione di calcoli renali. Bere poco, una forte sudorazione dovuta all’esposizione al calore, stress mentale e diarrea sono tutti fattori che concorrono alla disidratazione. Bere tanto e reintegrare i liquidi è la più importante misura per prevenire la formazione di calcoli renali. La quantità di liquidi necessaria da introdurre durante il giorno per evitare i calcoli deve garantire la produzione di circa 2 litri di urina.

Bere tanto, quindi. Ma cosa bere? La risposta più intuitiva è, a ragione, l’acqua. Tuttavia a livello scientifico c’è un acceso dibattito su questa affermazione. L’acqua del rubinetto, in paesi diversi, può avere una durezza diversa. La durezza ci dà l’idea della quantità di sali presenti nell’acqua, in particolare di carbonato di calcio, primo responsabile della formazione di calcoli. L’acqua in bottiglia dà la possibilità di valutare le quantità di minerali presenti. Questo aiuterà il paziente, sotto consiglio medico, a scegliere la migliore acqua per le proprie necessità.

Ecco cosa non bisogna bere per evitare gli atroci dolori dei calcoli renali

Ci sono poi delle bevande che devono essere assolutamente evitate per non avere la formazione di calcoli. In una recentissima review in cui si raccolgono i dati di numerosi studi (Siener R et al. 2021) si consiglia di non bere:

tè verde, tè nero;

caffè (mezzo litro al giorno, qui inteso come caffè americano);

soft drink con dolcificanti artificiali;

bevande alcoliche (incluse vino e birra).

I dati relativi invece ai succhi di frutta sono un po’ più discordanti. Spremuta di arancia o di limone sono invece consigliati per la presenza di acido citrico che contribuisce alla riduzione dei calcoli renali.