Ecco cosa ne fanno delle tue bottigliette vuote. L’inquinamento causato dalla plastica, che va a finire spesso nei nostri mari e negli oceani è, purtroppo, un fatto accertato. Fortunatamente, tonnellate di rifiuti, vengono recuperati in acqua e sulle coste, per poi essere riciclati e trasformati in prodotti di vario genere. Ecco alcuni modi originali ed efficaci adottati dalle aziende per riutilizzare i rifiuti in plastica. A cura della redazione Lifestyle di ProiezionidiBorsa.

Il riciclo della plastica marina

L’azienda di abbigliamento sportivo Adidas, in collaborazione con l’associazione ambientalista Parley for the Oceans, ha dato vita a un’iniziativa ecologica. Consiste nell’impiego della plastica riciclata per la produzione di indumenti sportivi. Le ‘Ocean Plastic Trainer’ sono delle scarpe da corsa prodotte da Adidas la cui tomaia è stata, infatti, costruita da bottiglie e reti da pesca recuperate in mare.

Anche l’auto diventa ecofriendly

Ecco cosa ne fanno delle tue bottigliette vuote. Anche il mondo delle auto è diventato ‘ecofriendly’. Ne è un chiaro esempio l’azienda coreana Hyundai. Che di recente ha lanciato la nuova Ioniq Electric. Gli interni sono composti di plastica riciclata mista a pietre vulcaniche e polvere di legno. Segue la linea ‘eco’ dell’americana Ford, che con l’ultimo aggiornamento della EcoSport ha introdotto un abitacolo totalmente in plastica riciclata. I tappetini sono stati, infatti, prodotti utilizzando più di 400 bottigliette scartate.

Le bottigliette diventano scope e tappetini

L’azienda portoghese produttrice di utensili per la casa Fapil ha lanciato la linea di prodotti ad uso domestico ‘Ocean’, con articoli composti prevalentemente da plastica marina abbinata ad altri materiali riciclati. Scope, palette, stendini e bidoni dell’immondizia ecologici. Sono tutti prodotti frutto dell’iniziativa di Fapil e Waste Free Oceans, a salvaguardia dell’ambiente, adoperando unicamente gli scarti della plastica riciclata.

Ecco cosa ne fanno delle tue bottigliette vuote

In tutto ciò, anche il mondo della moda non è rimasto a guardare: l’italiana Prada ha presentato la nuova collezione di borse ‘Re-Nylon’, create sfruttando gli scarti di plastica oceanica riciclata e trasformata nel tessuto Econyl. Smemoranda e Nava hanno, invece, unito le forze per presentare la linea di zaini e borse ecologici ‘S Bag’. Recano tutti un,etichetta col numero di bottiglie impiegate per realizzarli.