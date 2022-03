Negli ultimi tempi gli italiani hanno riscoperto una vera e propria passione per la pizza fatta in casa. Tutti si cimentano con la produzione casalinga e sperimentano con ingredienti, tempi di lievitazione e modalità di cottura. Dalla classica pizza nel forno a legna a quella nella teglia, fino alla pizza in padella, è sempre un piacere gustarsi i frutti del proprio duro lavoro. Ma cosa c’è di peggio di scoprire proprio nel momento in cui vogliamo infornare la pizza che a casa non abbiamo gli ingredienti per guarnirla?

Apriamo il frigo e ci troviamo davanti a una scena di desolazione: niente formaggi, niente salumi e nessuna idea su come sostituirli. Cosa fare in questi casi? Niente paura, perché è quasi certo che nelle profondità della dispensa si nascondano gli ingredienti perfetti per guarnire una pizza e ottenere risultati da leccarsi i baffi, anche in assenza di salumi e formaggio fresco.

Requisiamo tutto ciò che è in barattolo

Scaviamo bene nei meandri della dispensa e del frigorifero, perché certamente troveremo qualcosa di interessante. Magari un barattolo di capperi sotto sale che avevamo aperto mesi fa e ci eravamo dimenticati di avere nel frigo. Ma anche quegli champignon conservati che non abbiamo mai avuto il coraggio di aprire. Per non parlare dei carciofini sott’olio della nonna che tornano sempre utili in questi casi.

Ecco cosa mettere sulla pizza se in casa mancano salumi e formaggio per guarnirla con ingredienti che proprio tutti hanno in dispensa

Altro posto dove possiamo trovare quello che cerchiamo è il freezer. C’è da scommetterci che tutti gli italiani hanno almeno un pacchetto di spinaci congelati nel freezer. Magari possiamo anche arrangiarci con dei bocconcini di pesce o della carne congelata da sfilacciare e mettere sulla pizza. È vero, va contro la tradizione, ma a mali estremi, estremi rimedi.

Nella peggiore delle ipotesi apriamo scatolette e giardiniere

Se proprio non troviamo altro, abbiamo ancora un asso nella manica. Ecco cosa mettere sulla pizza. Apriamo la classica insalata in scatoletta. Quasi tutti abbiamo in casa una lattina di tonno, oppure un preparato pronto per insalata di riso. Sfruttiamo questi ingredienti per dare un po’ di colore e sapore alla nostra pizza. Nessuno ci metterà alla gogna se in momenti di difficoltà scegliamo di condire la pizza con ingredienti insoliti. Qualsiasi cosa facciamo, non lasciamoci tentare dall’ananas fresco nel cestino della frutta.

Ma come si fa a sostituire il formaggio? Usiamo questo trucco per preparare una crema di patate filante che può svolgere il ruolo del formaggio, per evitare che la pizza si secchi troppo.