Il pacco di Natale è un super classico e nessuno sa cosa metterci esattamente dentro. Siamo italiani, e non pochi italiani hanno in famiglia dei congiunti che vivono lontano da casa per studio o per lavoro. Fare sentire la propria vicinanza ai propri cari è d’obbligo, specie in questo grave momento di lockdown e coronavirus.

Tuttavia, la crisi che è nata come sanitaria, si sta rapidamente trasformando in economica. E molte persone, quindi, faticano a trovare il corretto equilibrio per le proprie spese. Come possiamo, quindi, calibrare bene le nostre spese e creare un bel pacco di Natale? Ecco cosa mettere per fare un pacco di Natale con meno di 20 euro.

Beni alimentari

Partiamo dai beni più amati: i beni alimentari. Il classico pacco da giù non può esistere senza beni alimentari.

Scegliamo, quindi, formaggi a lunga conservazione, meglio se sotto vuoto, e qualche bella passata di pomodoro, meglio se fatta in casa. Per non parlare della pasta tradizionale, o di qualche dolcetto di Natale, sempre a lunga conservazione.

Accessori abbigliamento

Il freddo morde e gli accessori invernali vanno a ruba. Facciamo cosa grata se inseriamo nel nostro pacco qualche sciarpa, guanto e magari un piccolo cappotto. Fare arrivare a casa delle persone che amiamo un pacco che contiene degli accessori invernali è sicuramente un’ottima scelta.

Evitiamo, infatti, che i nostri famigliari prendano freddo nell’andare a cercare altrove i propri indumenti.

Libri

Sì, sembra incredibile ma è realmente così. Mettiamo nel nostro pacco dei libri, anche uno solo. Non viviamo solo per mangiare o per stare al caldo in inverno: la lettura è fondamentale.

Leggere un buon libro pensando alla propria famiglia è certamente una valida alternativa alle serie tv.

Ecco , dunque, alcuni utili suggerimenti su cosa mettere per fare un pacco di Natale con meno di 20 euro.